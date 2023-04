St. Veiter liefen für den guten Zweck

Nicht die Sekunden, der Zweikampf oder die Endzeit, sondern das Laufen für einen guten Zweck stehen immer beim Irene-Haiden-Charity-Lauf im Vordergrund.

Der Erlös ging heuer an die Freiwillige Feuerwehr Wiesenfeld. 715 Meter galt es zu bewältigen, die Anmeldung war eine freiwillige Spende. Man konnte aber auch spenden und jemand anderen stellvertretend laufen lassen oder einfach so spenden. Die SPÖ-Ortspartei überreichte 250 Euro. Auch die ÖVP machte mit und übergab den Floriani 200 Euro Unterstützung. Irene Haiden war Obfrau der Sportunion St. Veit und verstarb am 29. Juli 2021.

Zur Schecküberreichung durch die ÖVP St. Veit stellten sich geschäftsführender Gemeinderat Andreas Gamböck, Sandra Gramm, geschäftsführende Gemeinderätin Bettina Wagner, Gemeinderat Gerald Rohrer, Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Werner Planer von der FF Wiesenfeld und Oliver Pressler und Armin Schaffhauser vom ULC Transfer St. Veit (v. l.) ein. Foto: ÖVP St. Veit

