NÖN verlost Tickets: Zirkusluft schuppern in St. Veit

Ein buntes Programm können Jung und Alt ab 12. Mai bestaunen. Denn der Circus Althoff gastiert bald wieder neben dem Billamarkt in St. Veit an der Gölsen. Die Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr, sonntags nur um 11 Uhr. Freitags ist Familientag: Hier zahlen Erwachsene nur den Kinderpreis. Von 16. bis 18. Mai ist spielfrei.

Achtung: 16.5. bis 18.5. ist spielfrei.

Lilienfelder NÖN verlost fünf mal zwei Tickets

Mit ein bisschen Glück kannst du den Zirkus kostenlos besuchen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist per E-Mail an redaktion.lilienfeld@noen.at möglich. Einfach eine Nachricht mit Vor- und Zunamen, Adresse und zu erreichender Telefonnummer sowie gewünschtes Datum der Vorstellung senden. Bis 11. Mai, 12 Uhr ist eine Teilnahme möglich. Dann findet die Verlosung statt. Die Gewinner werden von der NÖN verständigt.

Die Karten werden unter Vorlegen eines gültigen Ausweises und dem ausgedruckten NÖN-Gewinn-Beleg an der Kassa vergeben.

