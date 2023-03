Top-Erfolg für Rohrbachs besten Cocktail-Mixer

Der Beruf des Barkeepers ist attraktiv wie nie zuvor. Denn Cocktails sind in und werden immer ausgefallener. Barkeeper sind Meister der klassischen Rezepturen und gleichzeitig Künstler, wenn es um Mixology geht. „Die Details und die Kreativität, die alle individuell zu ihren Kreationen beisteuern, machen die ganze Szene so einzigartig“, weiß das Rohrbacher Mixed-Talent Sebastian Aron Heindl.

Beim europaweit ältesten und größten Cocktailbewerb, dem "International Winter Cocktail Congress" (IWCC) , der von 19. bis 21. März in Pörtschach am Wörthersee über die Bühne ging, qualifizierte er sich als einziger für Österreich an die Spitze. Als jüngster Teilnehmer konnte der 21-Jährige im Finale neben internationalen Staats- und Weltmeistern vor einer hochkarätigen Jury sein Können unter Beweis stellen. Mit seinem Drink aus Rick Gin, Champagner-Orangenblüten Cordial, Hibiskus Sirup, weißer Schokolade und Ginger-Beer wurde Sebastian Aron Heindl Sieger in der Kategorie „Rick Spirits”.

„Das waren unglaublich lehrreiche Eindrücke - ein Event, um zu wachsen ", ist der Cocktail-Spezialist immer noch begeistert vom Wettbewerb. Denn der Andrang in Pörtschach war enorm. „Cocktail-Koryphäen aus 22 Nationen wie Polen, Rumänien, Deutschland, Irland, Estland, Dänemark und Venezuela haben sich zum Mixology-Wettbewerb eingefunden", erzählt Heindl. 65 Barkeeperinnen und Barkeeper nahmen in acht verschiedenen Gruppen an der Cocktail-Competition teil. Vor einer internationalen, hochkarätigen Jury kamen die Sieger jeder Gruppe ins Finale weiter, in die Champions League. Der Cocktail Congress fand unter der Schirmherrschaft des mehrfachen Cocktail-Weltmeisters Mario Hofferer in Pörtschach im Hotel Werzers**** , statt. Was ist die Faszination am Cocktailmixen ausmacht, ist für Heindl leicht erklärt: „Barkeepen ist die Kunst, eine Geschichte zu verflüssigen und den Gast auf eine emotionale Art und Weise zu begeistern.“

Sebastian Aron Heindl, Cocktail-Profi aus Rohrbach

Heindl hatte schon, während er die Tourismusschule St. Pölten besuchte, immer ein klares Ziel vor Augen: sich nach seiner Ausbildung selbstständig zu machen. Nachdem er schon viel Erfahrung in der Event- und Bar-Szene gesammelt hatte, gründete Heindl 2021 sein erstes Unternehmen als buchbarer Barkeeper. Kurz drauf folgte das zweite Projekt. Zusammen mit gutem Freund und Geschäftspartner Martin Paul gründete er vor zwei Jahren "The Palm Shack“, ein innovatives Cocktailcatering Österreichs, das als voll mobile Cocktailbar unterwegs ist. Mit Österreichs ersten Cocktailanhänger bereichern die Jungunternehmer somit Hochzeiten, Privat- sowie auch Firmenfeiern. „Denn hier können wir unserem Know-how und unserer Kreativität freien Lauf lassen", ist Heindl überzeugt. Durch ihren Firmensitz in St. Pölten sind die beiden Jungunternehmer vor allem in Niederösterreich gut verankert.

In Pörtschach am Wörthersee kreierte Sebastian Aron Heindl vor einer internationalen, hochkarätigen Jury seine Cocktails. Foto: moving stills, Janez Rotman

