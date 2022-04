Bezirk Lilienfeld: Ersehntes Ende der „Feier-Abstinenz“

Werbung

Der Corona-Pandemie geschuldet, fand in den vergangenen zwei Jahren kein Feuerwehr-Fest im Bezirk statt. Heuer ist es endlich wieder so weit und die Feuerwehren der einzelnen Gemeinden freuen sich schon sehr darauf, nun wie gewohnt ihr traditionelles Fest ausrichten zu dürfen.

„Heuer werden die altbekannten Feuerwehrfeste wieder stattfinden. Natürlich wird man sich an die derzeit geltenden Vorgaben und Regelungen der Regierung halten“, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Teis vom Bezirksfeuerwehrkommando.

Negative Auswirkungen auf Finanzen und Nachwuchs

Aber nicht nur die Feuerwehrfeste konnten in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden, auch die diversen Feuerwehrbälle und Bewerbe mussten abgesagt werden. Christian Teis äußert, dass sich das enorm auf die Finanzen der Floriani ausgewirkt hat, da die Veranstaltungen die wichtigste Einnahmemöglichkeit der Feuerwehren sind. „Unsere Feste sind essenziell für unser Überleben“, betont er.

Aber nicht nur auf die Finanzen hat sich die Pandemie negativ ausgewirkt, auch auf den Nachwuchs bei den Feuerwehrgruppen. Einige der Jüngeren haben bereits in den Aktivstand gewechselt, weshalb der Feuerwehr-Nachwuchs derzeit rar besetzt ist. Laut Christian Teis hofft man, in der kommenden Saison auch wieder die jüngsten Gemeindebürger für die Feuerwehr begeistern zu können.

Die Bewerbe, die für die Mitglieder der Floriani jedes Jahr ein großes Highlight darstellen, sind bis dato ebenso ins Wasser gefallen. Auch diese werden heuer ein Comeback erleben. Christian Teis erklärt, dass es bei den Bewerben aber strengere Auflagen gibt als gewohnt.

„Die Bundesbewerbe werden nahezu kontaktlos abgehalten. Üblicherweise finden diese in einer großen Schar mit den einzelnen Feuerwehren der Gemeinden statt. Ab jetzt gibt es gewisse Antrittszeiten für die einzelnen Gruppen und keine große Siegerehrung als Abschluss“, schildert der Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr Türnitz begeht heuer ihr 150-jähriges Jubiläum. Die Planungen des Kommandos mit Helmut Hofmann, Christoph Pfeffer, Thomas Eigelsreiter und Wolfgang Schaffer (von links) laufen dazu auf Hochtouren. Foto: FF Türnitz

Ein Highlight im Bezirk ist das 150-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Türnitz am 8. Mai im Zuge der Florianifeier. Die Türnitzer Feuerwehr ist die am längsten bestehende Freiwillige Feuerwehr im Bezirk. „Unser großes Waldfest feiern wir dann vom 23. bis 24. Juli“, informiert Kommandant Christoph Pfeffer.

Darüber hinaus finden zuvor im Juni die Bezirksfeuerwehrbewerbe in Türnitz statt. Das Waldfest am Vollberg in Hainfeld, am ersten Samstag im August, ist wieder ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Feuerwehren im Bezirk. Mehr Termine in der Infobox unten.

