Trotz strenger Corona-Maßnahmen passierte es: Beim Feuerwehrfest in Kernhof war in der Nacht vom 31. Juli auf 1. August, wie jetzt bekannt wurde, eine auf Covid-19 positiv getestete Person anwesend. Diese bekam erst am Sonntagabend, also einen Tag nach dem Fest, Symptome und ein Test am Montag zeigte Corona-positiv an. "Die betroffene Person kam mit einem negativen Test zum Fest", sagt FF-Pressesprecher Christian Teis auf NÖN-Anfrage.

Um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, ersuchen die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld und die Freiwillige Feuerwehr Kernhof alle Besucher des Feuerwehrfestes für die nächsten zehn Tage ihren Gesundheitszustand zu beobachten und, sofern noch nicht vollimmunisiert, soziale Kontakte einzuschränken und eine FFP-2 Maske zu tragen.

Im Bezirk Lilienfeld liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit Stand Mittwoch, 4. August, bei 23,6 und damit leicht unter dem Niederösterreich-Schnitt von 27,3.