Über 6.400 Personen haben sich bis Freitagnachmittag auf elektronischem Wege für den Corona-Flächentest im Bezirk Lilienfeld angemeldet - im Nachbarbezirk St. Pölten sind es vergleichsweise (Stadt und Bezirk zusammengerechnet) rund 50.000 Personen.

Gemeindebund-Bezirksobmann Christian Leeb bestätigt, dass die Vorbereitungen in den Lilienfelder Kommunen im Wesentlichen abgeschlossen sind. "Wir können sehr stolz auf den Bezirk sein", lobt Leeb im Vorfeld das gute Zusammenspiel zwischen den Gemeinden, der Bezirksverwaltungsbehörde und den Einsatzorganisationen.

Die Annaberger und Mitterbacher Bevölkerung ist aufgerufen, am Samstag und Sonntag in die Ötscher-Basis in Wienerbruck testen zu gehen. Im Rest des Bezirkes gibt es in jeder einzelnen Gemeinde Testmöglichkeiten.