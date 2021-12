65 Prozent im Bezirk Lilienfeld sind vollimmunisiert

„Wir wissen jetzt, dass der dritte Stich wirklich wichtig ist, da gibt‘s keine Diskussionen mehr darüber, einfach wie bei einer Zeckenimpfung auch“, appelliert Bezirksärztevertreter Richard Friewald. Dass es aber immer noch Impfskeptiker und Verweigerer gibt und vor allem über das „Warum“, darüber zerbricht er sich den Kopf: „Man weiß es nicht, ich müsste Hellseher sein.“ Ein Teil habe einfach immer noch Angst oder sei unsicher: „Diese Menschen können wir mit Aufklärung nach wie vor gut erreichen, aber den Hardcore-Gegnern stehen wir chanzenlos gegenüber“, weiß Friewald.

Und da scheint es doch einige zu geben. Für Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen etwa sei es mittlerweile unverständlich, sich nicht impfen zu lassen, es liege in der Eigenverantwortung, jeder Einzelne könne beitragen. „Wir haben in Kleinzell alles versucht, unzählige aufklärende Gespräche, viele auch ganz persönlich, geführt und rund um die Uhr informiert“, so Hagen zur Bewusstseinsbildung in seiner Gemeinde. „Und trotzdem haben wir da eine Gruppe an 30- bis 45-Jährigen, die die Impfung einfach komplett ablehnt.“

Sehr hohe Impfrate in Annaberg

Der Türnitzer Bürgermeister und Gemeindebundbezirksobmann Christian Leeb zeigt sich mit den Impfangeboten zufrieden und meint wie Friewald auch, einfach weiter aufzuklären: „Im Bezirk Lilienfeld gab und gibt es auch dank der engen Zusammenarbeit der Gemeinden und der Gemeindevertreterverbände ein engmaschiges und niederschwelliges Impfangebot. Allein im Dezember gibt es bereits jetzt zwölf fixe Impfbuseinsätze für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Die Impfbusse werden sehr gut angenommen.“ Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller bestätigt: „Erfreulicherweise wurde das Impfangebot in den vergangenen vier Wochen im Bezirk sehr gut angenommen.“

Ist es Disziplin oder ist es eben soziale Einsicht? Für die hohe Durchimpfungsrate in Annaberg sei einerseits Ärztin Cornelia Loretz mit ihrem Team verantwortlich: „Sie ist sehr engagiert, berät, überzeugt und impft selbst nach Maßgabe der Möglichkeiten. Andererseits wird das Impfen vom Großteil der Bevölkerung als Eigenschutz und als selbstverständlicher Dienst an der Gesellschaft gesehen. Wenn man vielleicht auch selber die Impfung nicht zu brauchen meint, so ist sie eben wichtig, andere zu schützen“, sagt Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka. Und es sei „die“ Möglichkeit, die Unannehmlichkeiten der Pandemie bald überstanden zu haben. Mittlerweile sind im Bezirk 65,5 Prozent der gesamten Bevölkerung oder 16.683 Personen vollimmunisiert. Damit liegt Lilienfeld im Vergleich der niederösterreichischen Bezirke auf Platz 19.