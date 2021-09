,,Ähnlich wie im Vorjahr sind die Corona- Zahlen stark im Steigen. Wir sind bereits mitten in der vierten Welle. Um sich zu schützen, wird empfohlen, sich impfen zu lassen“, fasst Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller die Corona-Situation in heimischen Gefilden zusammen.

Lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) im Bezirk Lilienfeld am 6. September noch bei 94,2 und somit unter dem Landesschnitt (99,2), gab es per 13. September eine Steigerung auf 184,5 (Landesschnitt 147,7). An die 275 Personen, darunter dutzende Schüler, befanden sich zu Wochenbeginn damit bezirksweit in Quarantäne.

Im Landesklinikum Lilienfeld ist die Lage trotz der steigenden Zahlen ruhig. Spitalssprecher Bernhard Schindlecker bestätigte zuletzt einen Corona-Patienten in stationärer Behandlung, der nicht intensivmedizinisch betreut werden musste.

