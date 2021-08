Wer hat sich (bis jetzt) impfen lassen? Das listet Notruf NÖ auf. Mit Stand Dienstag waren im Bezirk Lilienfeld knapp über 56 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert (beide Corona-Impfungen). Die heimischen Gefilde rangieren damit im Vergleich der niederösterreichischen Bezirke im unteren Drittel: Spitzenreiter ist Mistelbach (69,5 Prozent), Schlusslicht Scheibbs (53,2 Prozent).

Den mobilen Impfbus des Landes, der am Samstag im Bezirk unterwegs war, nutzten insgesamt 86 Personen: 31 Leute ließen sich in St. Aegyd impfen, in Hainfeld waren es 55.

Im Landesklinikum Lilienfeld bleibt die Covid-Lage entspannt. Zu Wochenbeginn befanden sich nur drei Corona-Patienten (alle drei ungeimpft) in stationärer Behandlung, keiner davon allerdings auf der Intensivstation, so die Auskunft aus dem Landesklinikum Lilienfeld. Der Altersschnitt der Covid-Patienten im Spital betrug zuletzt 61 Jahre.