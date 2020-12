Der Probegalopp für die Corona-Massentests der Bevölkerung ist im Bezirk erfolgreich über die Bühne gegangen: 558 Lehrer und Kindergartenpädagogen wurden am Samstag und Sonntag in der NMS Lilienfeld unter Federführung des Bundesheeres auf eine Infektion untersucht – nur ein Test war positiv. „Die ganze Teststation war sehr professionell aufgebaut, auch der Ablauf war überaus gut koordiniert und ist ruhig erfolgt“, bestätigt Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller, der sich am Samstag wie Bundesrat Karl Bader selbst ein Bild vor Ort gemacht hat.

Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, der auch präsent war, schlägt in dieselbe Kerbe: „Es lief alles ganz ruhig und diszipliniert ab. Die zu Testenden waren im Viertelstundentakt angemeldet. Daher gab es keine Wartezeiten, keine Staus, sämtliche Abstandsregeln wurden strikt eingehalten.“

Fixiert wurden mittlerweile auch die Örtlichkeiten für die Massentests der Bevölkerung im Bezirk am 12. und 13. Dezember. In der Bezirkshauptstadt Lilienfeld steht beispielsweise das Gemeindeamt bereit. „Es wird zwei Test-Stationen geben, gleichzeitig können zwei Abstriche gemacht werden“, klärt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher (ÖVP) auf. Er rechnet in der Bezirkshauptstadt mit rund 1.200 Bewohnern, die sich einem Corona-Test unterziehen wollen. „Für die Gemeinde ist es kein Problem, die Tests zu organisieren“, betont Labenbacher. Über den Gemeindebund sei im Vorfeld bestens informiert worden. Das Lilienfelder Stadtoberhaupt verweist auf das Zusammenspiel von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Gemeindeamt. So würden bei der Abwicklung der Tests in Lilienfeld rund 20 Personen aus diesen drei Bereichen zum Einsatz kommen.

Vizebürgermeister und Sicherheitsgemeinderat Manuel Aichberger (ÖVP) präzisiert: „Gemeinsam mit dem Bürgermeister und unserem Team im Stadtamt haben wir den Diensteinteilungsplan so gestaltet, dass es an beiden Testtagen jeweils zwei Schichten zu fünf Stunden geben wird.“ Diese Diensteinteilung solle gewährleisten, dass einzelne Helfer nicht an ihre Belastungsgrenzen gelangen. „Zur weiteren Sicherheit des gesamten Testpersonals sowie der Testpersonen werden alle eingesetzten Kräfte natürlich rechtzeitig vorab selbst auf Covid-19 getestet“, versichert Aichberger.

Leichte Kritik schwingt bei St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger (SPÖ) mit: „Ohne Vorinformation sind die Gemeinden zu den Hauptakteuren bei den Massentests geworden.“ Gerüstet sei die einwohnerstärkste Bezirksgemeinde dennoch. „Gemeinsam mit den freiwilligen Helferinnen und Helfern, dem ASBÖ und den Feuerwehren konnte in kurzer Vorlaufzeit die Organisation der Massentests abgewickelt werden. Danke an alle für die Bereitschaft zur Mithilfe“, erklärt Gastegger.

Die Gemeinden Annaberg und Mitterbach kooperieren. Die Bevölkerung aus beiden Gemeinden ist aufgerufen, in die Ötscher-Basis nach Wienerbruck zum Test zu kommen — die Annaberger am 12. Dezember, die Mitterbacher am 13. Dezember. Die Tests in der Ötscher-Basis stehen unter der Federführung von Gemeindeärztin Cornelia Loretz. Unterstützung bekommt sie auch von der Bergrettung.

Bereits zwei Tage nach Erhalt der Unterlagen und Informationen zur von der Bundesregierung beschlossenen Massentestung seien die Einladungsschreiben in der Gemeinde Kleinzell in den Postfächern der Bürger gewesen, zeigt sich Bürgermeister Reinhard Hagen (ÖVP) stolz. Rund 1.185 Kleinzeller wurden mittels persönlichem Brief dazu eingeladen. Hagens Appell: „Ich kann die Bevölkerung nur eindringlich bitten, möglichst zahlreich an dieser wichtigen Aktion zur Eindämmung des Infektionsdruckes der Corona-Pandemie teilzunehmen. Je mehr sich beteiligen, umso effektiver wird das Ergebnis sein!“

In Kleinzell wird die Testung am 12. und 13. Dezember auf zwei vorbereiteten Teststraßen im „Hans Richter Saal“ über die Bühne gehen. Unterstützt wird die Gemeinde vom Roten Kreuz Hainfeld, der örtlichen Feuerwehr sowie von Gemeindearzt Anton Groihofer samt Team.

Von einer „entsprechenden Herausforderung“ für die Rettung durch die Massentests spricht Bezirksrettungskommandant Martin Hochreiter. Zumal es parallel ja auch den „normalen Testungsbetrieb“ zu bewerkstelligen gebe. Und Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss bestätigt den Einsatz von rund 120 Florianijüngern im Bezirk — nicht nur am Tag der Massentestungen, sondern auch im Vorfeld: „Die Feuerwehr liefert sämtliche Materialien für die Tests an die Gemeinden aus.“