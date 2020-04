Freudige Botschaft mitten in der Pandemie: In Hainfeld seien alle sieben bisherigen Covid-19-Patienten genesen, bestätigt Bürgermeister Albert Pitterle am Sonntag der NÖN: „Ich freue mich und hoffe auf keine weiteren Fälle.“

Insgesamt wurden aus dem Bezirk Lilienfeld am Sonntag 40 Personen gemeldet, die am Coronavirus erkrankt sind.

Besondere Gesichtsmasken für Rohrbacher

Ein spezielles Bürgerservice gibt es übrigens in Rohrbach: Jeder, der hier seinen Hauptwohnsitz hat, bekommt von der Gemeinde eine Gesichtsmaske mit Rohrbach-Schriftzug gratis.