Gerade in Zeiten der Coronakrise sei auf den NÖ Zivilschutzverband (NÖZSV) Verlass, weiß Bundesrat Karl Bader. „Die vierzehn Gemeinden im Bezirk erhalten viel Unterstützung durch den Zivilschutzverband, sei es durch erstellte und verteilte Informationsblätter oder Einsätze freiwilliger Helfer, die etwa für Risikogruppen einkaufen gehen“, betont Bader.

Der NÖZSV sorge zudem derzeit dafür, dass die dringend notwendigen Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes auch in der Coronakrise im Bezirk stattfinden können — die nächste Möglichkeit zum „Aderlass“ ist laut Baders Angaben am 23. Mai in St. Aegyd. Auch die Herstellung und Verteilung von Nasen-Mund-Schutz-Masken steht bei Zivilschützern auf der Tagesordnung.

Im Bezirk Lilienfeld gibt es derzeit 18 ehrenamtliche Zivilschutzverbandsmitarbeiter, die gemeinsam mit 90 zusätzlichen Hilfskräften im Einsatz für die Menschen stehen.