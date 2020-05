Längere Zeit hat es keinen neuen Fall von Corona im Bezirk Lilienfeld gegeben. Umso bitterer (für die Handelskette REWE) ist derzeit daher die nun erfolgte positive Testung einer Mitarbeiterin in der Penny-Filiale in Traisen. Die gesamte Belegschaft der Niederlassung musste in Quarantäne, der Penny-Markt vorübergehend gesperrt werden. Wann in Traisen wieder geöffnet werden kann, ist noch unklar.