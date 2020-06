Ganz zu Beginn der Coronakrise mussten mit Abt Pius Maurer und Bürgermeister Wolfgang Labenbacher in der Bezirkshauptstadt zwei Prominente in Quarantäne, weil sie mit einem an Covid-19 erkrankten Lilienfelder Kontakt hatten ( wir hatten berichtet, siehe hier ).

Selbiges Schicksal hat nun die rund 20 Sprösslinge des Kindergartens Marktl ereilt. Sie befinden sich aktuell in Isolation, weil ein Kind im Kindergarten positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Ab in die Quarantäne heißt es zudem für alle Betreuerinnen.

„Der Kindergartenbetrieb in Marktl wurde daher bis auf Weiteres eingestellt“, bestätigt Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher auf NÖN-Anfrage die logische Folge.

Weiter aufrecht bleibt hingegen der Schulbetrieb in der NMS Lilienfeld. Auch hier wurde ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet – ein Geschwisterkind des infizierten Kindergarten-Sprösslings. Sämtliche Schüler und Lehrer, die Kontakt mit dem Erkrankten hatten, wurden auf behördliche Anordnung ebenfalls in Quarantäne geschickt.