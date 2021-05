Seit drei Wochen kann man im Musikerheim kostenlos einen Antigen-Schnelltest machen lassen. Eine Anmeldung ist zwar erwünscht, um lange Wartezeiten zu vermeiden, doch getestet wird man auch ohne vorherige Anmeldung. So kann diese ebenfalls vor Ort vorgenommen werden. Zwei Mal wöchentlich finden Testungen mit tatkräftiger Unterstützung des Roten Kreuzes statt. „Die Teststraße wird gut angenommen“, freut sich Bürgermeister Karl Bader, der sich zudem sehr zufrieden über die Abwicklung zeigt. Rot-Kreuz Mitarbeiter führen die Antigen-Schnelltests durch. Getestet wird jeden Montag von 16 bis 19 Uhr und jeden Donnerstag von 7.30 bis 11 Uhr.

„Sowohl vonseiten der Bevölkerung, aber auch vom Teststraßen-Personal gibt es nur positive Resonanz“, sagt auch Vizebürgermeisterin Anna Klinger, die selbst häufig im organisatorischen Bereich mitarbeitet.

Allein in den ersten vierzehn Tagen wurden in Rohrbach etwa 270 Abstriche genommen. „Derzeit kommen wir mit dem vorhandenen Personal gut aus“, betont Klinger. „Sobald die Gastronomie öffnet und für einen Lokalbesuch ein Corona-Test vorgelegt werden muss, werden wahrscheinlich noch mehr Menschen testen kommen. Aber wir sind auch für einen größeren Ansturm gut gerüstet“, sagt die Vizeortschefin, die besonders die Disziplin der Bevölkerung in der Teststation hervorhebt.