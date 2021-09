Die weiter hohen Corona-Infektionszahlen im Bezirk waren Thema der jüngsten Bürgermeisterkonferenz mit Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller. Fazit: Es wurde vereinbart, die Impfbusse des Landes Niederösterreich verstärkt in die heimischen Gefilde zu holen.

„Ziel ist es, im Bezirk auf eine Impfquote von zumindest 60 Prozent zu kommen“, bestätigt der Türnitzer Bürgermeister und Gemeindebund-Bezirksobmann Christian Leeb. Aktuell liegt die Quote bei 59,6 Prozent. Nächster Halt des Impfbusses ist am Dienstag, 5. Oktober, in Lilienfeld, Traisen und Türnitz (Details siehe pdf).

Für das Impfen mit dem Impfstoff BioNTech/Pfizer ist keine Anmeldung erforderlich. Es werden jeweils Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen durchgeführt.