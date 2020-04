Seit 30. März stehen im Landesklinikum Lilienfeld 37 Betten für Covid-19-Patienten zur Verfügung, gestartet wurde vor rund zweieinhalb Wochen mit 27 Betten.

Die traurige Bilanz: Zu den bisherigen drei Todesopfern — zwei 83-Jährige und ein 87-Jähriger, die allesamt Vor- beziehungsweise Grunderkrankungen aufwiesen, ist am Donnerstag ein viertes Todesopfer dazugekommen. Nach Auskunft der NÖ Landeskliniken-Holding starb nun auch ein positiv auf Covid-19 getesteter 81-Jähriger im Landesklinikum Lilienfeld — insgesamt das 24. Todesopfer in einem Krankenhaus des Bundeslandes, das vermeldet werden muss. Im Lilienfelder Spital wurden zuletzt an die 30 Covid-19-Patienten behandelt.