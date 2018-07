The Real Tribute, die Cover-Show zu schwedischen Band ABBA, war am Freitag in Traisen zu Gast.

Eventmacher Gerhard Bauer ist es wieder gelungen, einen Top-Act von Wien nach Traisen zu holen. So getanzt und „geshaked“ wurde schon lange nicht mehr im Eventstadl, so dass sich mancher Mit-Vierziger- und -Fünfziger wieder in seine Jugendzeit versetzt fühlte. Fleißig an der Bar um das leibliche Wohl der Besucher kümmerte sich der „Bauer-Clan“ mit Kevin, Ronald und Elisabeth Bauer.