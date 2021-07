Kaumberg hatte sich Ende April als zwölfte Gemeinde im Bezirk dazu entschlossen, eine fixe Covid-Test-station zu installieren. Und Kaumberg war auch jene Kommune, die den Betrieb mangels Nachfrage nach Pfingsten als erste Anbieterin wieder eingestellt hat.

In elf Bezirksgemeinden (siehe Info-Box) besteht weiter die Möglichkeit zum Testen – wenn auch mit teils eingeschränkten Zeiten. „Die Nachfrage ist merklich weniger geworden“, bestätigt etwa der Lilienfelder Bürgermeister Wolfgang Labenbacher (ÖVP) und verweist auf reduzierte Öffnungszeiten am Samstag. Außer Zweifel steht für das Stadtoberhaupt freilich nach wie vor der Bedarf am Testen: „Man sieht, dass das teilweise noch nötig ist.“

„Gratis-Testangebote noch Juli und August“

Konkrete Zahlen, die die sinkende Nachfrage bestätigen, nennt der Traisner Bürgermeister Herbert Thumpser (SPÖ): „Früher kamen bis zu 600 Leute am Tag, jetzt zum Teil nur rund 150 Leute.“ Der Mittwoch als Test-Tag wurde seitens der Gemeinde Traisen daher eingestellt. Ramsau, um ein weiteres Beispiel zu bemühen, hat bereits Mitte Juni fixiert, die Covid-Teststraße nur noch einmal die Woche, und zwar am Freitag, in Betrieb zu nehmen. Bürgermeister Karl Oysmüller (SPÖ) bestätigt für St. Aegyd über 10.250 durchgeführte Testungen. Aktuell konstatiert er „trotz Reduzierung der Tests auf zwei Tage einen Rückgang der Testpersonen pro Woche um fast die Hälfte“.

Einig sind sich SPÖ- und ÖVP-Vertreter im Bezirk in puncto Zukunft der Covid-Checks. Inklusive Schulbeginn soll es die Gratis-Tests der Kommunen geben, dann müsse damit Schluss sein, erklärt der Türnitzer Ortschef und Gemeindebund-Bezirkschef Christian Leeb (ÖVP). Sein Pendant beim SPÖ-Gemeindevertreterverband, der St. Veiter Bürgermeister Johann Gastegger, pflichtet bei: „Aus aktueller Sicht sollen auf alle Fälle noch in den Monaten Juli und August die Gratis-Testangebote seitens der Gemeinden – wenn auch reduziert – aufrechterhalten werden. Bis Ende August haben alle Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Dann bin ich für eine Einstellung der Gratis-Covid-Checks durch die Gemeinden.“