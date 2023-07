Biker kollidierten in Kleinzell

Ein jähes Ende nahm die Ausfahrt zweier Biker in Kleinzell am Donnerstag. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land war mit seinem Zweirad in Fahrtrichtung Kalte Kuchl durch das Gemeindegebiet von Kleinzell unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve überholte er einen weiteren Motorradfahrer. Unmittelbar danach kam der junge Mann noch in der Kurve zu Sturz. Infolge schlitterte das Bike in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte mit einem 34-jährigen Motorradlenker aus Wien, der zur gleichen Zeit in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs war. Beide erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.