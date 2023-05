Hans Zöchling aus Hainfeld gründete 1954 die „Zöchling Transporte“

Hans Zöchling Senior gründete 1954 die Firma Zöchling Transporte in der Schulgasse 4 in Hainfeld. Holz wurde damals ebenso transportiert wie Milch oder andere Güter des täglichen Lebens. In den knapp 70 Jahren hat sich der Betrieb laufend weiterentwickelt. Heute ist die Zöchling Unternehmensgruppe mit rund 500 Mitarbeitern in ganz NÖ und Burgenland im Erdbau, Transport, Rohstoffgewinnung, Hoch- und Tiefbau, Recycling und Abfallverwertung sowie im KFZ-Handel und in der Bio-Landwirtschaft aktiv.

Hans Zöchling`s Milchtransport 1954 Foto: Firma Zöchling

