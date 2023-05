Historischer Rückblick: 100 Jahre Männergesangsverein Mariazell

1923 wurden Maria Callas und Henry Kissinger geboren, „Mädi“, eine Operette von Robert Stolz kam in Berlin zur Uraufführung, in London wurde das Wembley-Stadion eröffnet - und in Mariazell fand die erste Chorprobe mit 25 Männern statt, die sich zum Singen zusammenfanden, um Freude in ihr Leben zu bringen.

Die 1920er-Jahre waren hart, die Wirtschaft lag am Boden, der Alltag der meisten Menschen war bestimmt von Not und Entbehrung. Die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, Schönheit und Frohsinn wuchs jedoch, ließ diese Männer die Stimmen erheben und diesen Chor gründen. Seither ist der Männergesangsverein „Alpenland“ wichtiger Kulturträger des Mariazellerlandes. Heuer feiert er sein 100-jähriges Jubiläum.

