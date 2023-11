Türnitzer Falkenschlucht hat fleißige Helfer

Die Falkenschlucht. Beliebtes Ausflugsziel bei Erholungssuchenden aus der ganzen Region und darüber hinaus.

Der Sturm richtete heuer hier große Schäden an, die Wanderwege mussten daraufhin sogar vorübergehend gesperrt werden. Im Zuge des Landjugend-Projektmarathons wurden diese auf Vordermann gebracht. Die Landjugend gestaltete das Eingangsportal der Schlucht und die Wegweiser komplett neu. Außerdem errichtete sie einen neuen Wasserspielplatz für Kinder und noch einiges mehr (die NÖN berichtete). Auch sonst kümmern sich Freiwillige um die Falkenschlucht: Sie betreiben ehrenamtlich den Ausschank in der Falkenschluchthütte. Ihnen allen wollte die Gemeinde nun „Danke“ sagen: Bummelzugfahrer Johannes Bichler brachte die Freiwilligen zum Schluchteingang. Bürgermeister Christian Leeb und Vize Andreas Schubert empfingen diese und grillten regionale Schmankerl. „Es freut uns besonders, dass sich immer wieder so viele Menschen ehrenamtlich engagieren und damit aktiv unser Gemeindeleben gestalten“, betonen sie.