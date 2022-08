Christian Kolonovits nun Eschenauer Ehrenbürger

Werbung

Er ist erfolgreicher Komponist, Dirigent und Musikproduzent – und frischgebackener Ehrenbürger des Ökodorfs Eschenau. Im Rahmen eines großen Danke-Festes wurde Christian Kolonovits mit der höchsten Gemeindeauszeichnung bedacht.

Kolonovits besitzt seit über 40 Jahren ein Haus in Eschenau. „Hier, in der Stille der Natur, kann ein Künstler wie Kolonovits seine Berufung, das Komponieren, am besten ausüben. Die Vielseitigkeit dieses Menschen kann nur bewundert werden. Als musikschaffender Künstler würde ich ihn auch ,Botschafter des Friedens‘ nennen. Gerade in Zeiten wie diesen können wir solche Menschen dringend gebrauchen“, unterstreicht Bürgermeister Alois Kaiser.

„Durch meinen Beruf muss ich immer so viel reisen, aber jedes Mal, wenn ich nach Eschenau komme, fühle ich mich sofort zu Hause.“

Kolonovits betonte im Zuge der Ehrung: „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Eschenau komme. Durch meinen Beruf muss ich immer so viel reisen, aber jedes Mal, wenn ich nach Eschenau komme, fühle ich mich sofort zu Hause.“ Im Anschluss dirigierte der Musik-Profi gleich zwei Stücke der Blasmusik.

Nicht mit leeren Händen ging auch Günter Buchner heim. Ihm wurde für seine 18-jährige Tätigkeit als Kommandant der FF Eschenau der goldene Ehrenring der Gemeinde überreicht. „Diese Position zu bekleiden, bedeutet nicht nur einen erheblichen Zeitaufwand, sondern auch eine Verantwortung für die Bevölkerung und die Feuerwehrkameraden“, würdigt Ortschef Kaiser.

Nach zweieinhalb Jahren massiver Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sei es höchste Zeit gewesen, wieder einmal allen Danke zu sagen, die auch in dieser schwierigen Zeit auf freiwilliger Basis für die Dorfgemeinschaft tätig gewesen seien, so der Bürgermeister zur Intention des Danke-Festes. „Gemeinderäte, ,Essen auf Rädern‘-Fahrer und Vereinsfunktionäre – sie alle hatten unter schwierigen Bedingungen zum Ziel, das gesellschaftliche Leben unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften in Schwung zu halten“, schildert Kaiser.

Die Auszeichnungen und Ehrungen für alle ausgeschiedenen Gemeinderäte, „Essen auf Rädern“-Fahrer und Vereinsfunktionäre wurden übrigens vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

