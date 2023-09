Amsgeheimnis: Transparenz ja, Datenschutz aber wahren

Was tut sich in der Gemeindestube? Was wird mit öffentlichen Geldern so gemacht? Werden diese zweckgerichtet eingesetzt?

Fragen, die eigentlich jeden Bürger in einer Demokratie interessieren sollten, zumal es ja schon alleine durch die Gemeindeabgaben zu einem gewissen Prozentsatz ums „eigene“ Geld geht.

Wer Gemeinderatssitzungen besucht oder einen Blick in den öffentlich aufliegenden Rechnungsabschluss macht, bekommt einen durchaus guten Überblick. Anders sieht es jedoch im nicht-öffentlichen Teil aus. Das Amtsgeheimnis verhinderte bislang, dass Gemeinden Auskunft zu allen Vorhaben und Aufwendungen der Gemeinde geben müssen.

Doch dieses wackelt nun. Mit dem Informationsgesetz soll dieses nun abgeschafft werden, doch mit Unterscheidungen: Betroffen werden nur Gemeinden über 10.000 Einwohner sein. Für alle anderen Kommunen soll die aktive Veröffentlichungspflicht nicht gelten. Sie müssten dann Bürger-Anfragen zu Projekten wie Bauvorhaben oder Umwidmungen nicht beantworten. Zweiteres würde dann für jede (!) Gemeinde im Bezirk Lilienfeld gelten. Die NÖN wollte wissen, wie das unter Polit-Vertretern aufgenommen wird. Kann dann noch Transparenz geschaffen werden?

SP-Bundesrat Christian Fischer kann „das Bürgerbegehren nach Informationsfreiheit grundsätzlich gut verstehen“, betont aber: „Man muss aber Gesetze machen, die in der Praxis auch umzusetzen sind. In der Vergangenheit wurden vom Bund immer wieder Aufgaben auf die Kommunen abgewälzt.“

Er hat aber auch Bedenken. „Das Amtsgeheimnis schützt sensible Angelegenheiten aus nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen wie Gebührenerlass oder Unterstützung an Bedürftige.“ Er findet, die Regierung sollte ihr Hauptaugenmerk lieber auf den Kampf gegen die Teuerung legen. „Bei meiner letzten Sprechstunde sprachen zwei besorgte Eltern bei mir vor, die sich die Schulwoche für ihre Kinder nicht leisten können“, nennt er aktuellere Probleme.

Dass es zu früh sei, um sich dazu zu äußern, findet VP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder, da die Verhandlungen zum Informationsfreiheitsgesetz noch nicht abgeschlossen sind: „Man kann im Moment noch gar nichts konkret sagen.“ Daher möchte sie keine Stellung zu möglichen Punkten beziehen.

VP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder: „Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen." Foto: ÖVP

Dass das Amtsgeheimnis in seiner derzeitigen Form überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, findet FPÖ-Bezirksparteiobmann Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker. „Dass sich ÖVP und Grüne mittlerweile seit Jahren immer noch auf keinen konkreten Entwurf zur Abschaffung einigen konnten, ist bezeichnend und zeigt ein weiteres Mal, dass diese Bundesregierung zu nichts mehr fähig ist“, hat er klare Worte. Auch auf Gemeindeebene braucht es, ist er überzeugt, „möglichst große Transparenz für die Bevölkerung, denn immerhin geht es hier auch um die Verwendung von Steuergeld.“ Dabei ist für ihn aber klar: „Gleichzeitig muss bei einer Abschaffung des Amtsgeheimnisses aber das Grundrecht auf Datenschutz der Bürger gewahrt bleiben.“

FP-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker: „Es braucht möglichst große Transparenz.“ Foto: FPÖ

VP-Bürgermeister Manuel Aichberger: „Es braucht eine zentrale Institution, die kontrolliert.“ Foto: ÖVP

Der Zugang zu Informationen steht für Lilienfelds Bürgermeister Manuel Aichberger (ÖVP) vor einem Grundproblem: „Auf der einen Seite steht das Interesse der Bürger. Sie wollen wissen, was die Verwaltung mit ihrem Steuergeld so macht. Auf der anderen Seite ist die Verwaltung. Sie ist durch das Amtsgeheimnis in ein strenges Korsett gepresst, das dazu anregt, so wenig wie möglich preiszugeben. Gemeinden kritisieren - teilweise zu Recht -, dass man hier von ihren Bediensteten zu viel verlangen würde. Sie müssten juristische Güterabwägungen vornehmen bzw. entscheiden, ob das Recht auf Auskunft schwerer wiegt als das Recht auf Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse oder Ähnliches.“ Für das Oberhaupt der Bezirkshauptstadt braucht es eine zentrale Institution. „Eine Stelle, die kontrolliert, schult und statistisch erfasst, und Verwaltungen auch berät“, meint er. Er erinnert: „International gelten Informationsbeauftragte als bestes Mittel für einen sinnvollen Zugang zu Informationen. Das ergab eine Untersuchung der Unesco. Sie erhob bei 123 Ländern, die Informationsfreiheitsgesetze haben, wo es Probleme gab und wie diese gelöst wurden. Das Ergebnis: 90 Prozent sagten, es brauche eine übergeordnete, überprüfende Institution.

SPÖ-Stadträtin Annemarie Mitterlehner: „Ich bin für Transparenz auf allen Ebenen.“ Foto: SPÖ

Die Lilienfelder SPÖ-Stadträtin Annemarie Mitterlehner ist für Transparenz: „Vom Plan, Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern vom Informationsfreiheitsgesetz auszuschließen, halte ich nichts. Das Amtsgeheimnis schützt ja sensible Dinge wie Personalangelegenheiten, Gebührenerlass oder Unterstützung von Bedürftigen durch nicht-öffentliche Gemeinderatssitzungen.“