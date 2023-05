Badesaison im Bezirk Lilienfeld eröffnet

Bald ist es wieder soweit. Die Temperaturen steigen, die Sommerferien kommen immer näher und auch die Gemeinden in Lilienfeld treffen Vorkehrungen für eine reibungslose Eröffnung der diesjährigen Badesaison. Ob Badehäuser oder Seen: Im Bezirk gibt es so einige Möglichkeiten, sich an heißen Sommertagen abzukühlen.

Im Freibad Lilienfeld laufen die Vorbereitungen auf die Badesaison auf Hochtouren. Bereits im Vorjahr investierte die Stadtgemeinde Lilienfeld vor allem in die Attraktivierung der Freizeitanlage. „Ein Bodentrampolin sowie ein Klettergerüst wurden zur Freude besonders der jüngeren Badegäste um rund 34.000 Euro angeschafft. Zudem wurde die gesamte Einrichtung des Badbuffets erneuert, ebenso die Wasser- und Abwasserleitungen sowie die E-Installationen“, berichtet Lilienfelds Bürgermeister Manuel Aichberger und verrät, dass auch Vergrößerungen beim Buffet-Lagerraum sowie beim Gartenhaus vorgenommen wurden.

Dafür wurden im Gemeinderat 2022 „zahlreiche Gewerke für die Badbuffet-Erneuerung im Gesamtwert von rund 54.000 Euro vergeben. Die Kosten für das Gartenhaus beliefen sich samt Fundamentplatte und Dacheindeckung auf rund 14.200 Euro“, weiß Bürgermeister Aichberger. Auch im Bereich des Kinderbeckens des Lilienfelder Freibades ist mit einem Sonnensegel eine Überdachung geplant, sodass an heißen Tagen genug Schattenplätze vorhanden sind.

Buffetpächterin ist seit letztem Jahr Margit Unterhuber, während Bademeister Alexander Ratzinger „für das Wohlbefinden und vor allem für die Sicherheit der Badegäste in bewährter Weise verantwortlich ist“, so Aichberger. Spielt das Wetter mit, ist eine Eröffnung des renovierten Bads am Pfingstwochenende, 26. Mai, geplant. Öffnungszeiten bis zu den Sommerferien sind von 10 bis 18 Uhr, in den Sommerferien von 9 bis 19 Uhr und ab 16. August bis Saisonende wieder von 10 bis 18 Uhr.

Auch im Voralpenbad Hohenberg wurden Sanierungen vorgenommen. „Wir haben uns entschlossen, weg von Gas zu gehen und haben für die Beheizung des Badewassers eine Wärmepumpe angekauft. Dazu haben wir voriges Jahr auch eine 30 kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Freibades angeschafft“, informiert indes Hohenbergs Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer. Ebenfalls wurden Malerarbeiten durchgeführt sowie ein neues Chlorgasalarmsystem gekauft und im Bereich des Kinderbeckens soll ein rutschfester Boden neu verlegt werden.

Geöffnet hat das Bad ab dem Wochenende des 27. Mai täglich von 9 bis 19 Uhr bei Schönwetter. „Zusätzlich wollen wir auch heuer wieder ein Dämmerungsschwimmen anbieten“, sagt Lerchbaumer.

Für das Badbuffet sind die Naturfreunde Hohenberg seit bereits fünf Jahren verantwortlich. Vereinsobmann Günther Gurmann berichtet: „Da kein Wirt für das Badbuffet gefunden werden konnte, wurde die Idee geboren, dass das über den Verein gemacht wird.“ Auch Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer ist sehr dankbar für die freiwillige Unterstützung des Vereins: „Ich bin sehr froh, dass die Naturfreunde Hohenberg auch heuer wieder das Bad-Buffet gepachtet haben. Sie sind ein verlässlicher Verein und bieten verschiedene sehr gute und selbst gemachte Speisen an.“

Im Stadtbad Hainfeld laufen aktuell für den Saisonstart die Reinigungs- und Sanierungsarbeiten. Kessel, Elektronik und Sanitärtechnik sind modernisiert worden und das Ausgleichsbecken neu foliert.

„Wir haben die gesamte Filteranlage erneuert. Auch die Elektronik ist nun am neuesten Stand der Technik. Heuer ist extrem viel investiert worden“, sagt Hainfelds Bademeister Christian Fasching. „Die Anlage ist schon in die Jahre gekommen. Für die alte Filteranlage war es kaum mehr möglich, Ersatzteile zu bekommen“, ergänzt Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle und beziffert die Gesamtkosten für die diesjährige Sanierung mit 210.000 Euro. Nach Badeschluss, im Herbst, soll laut Pitterle auch das große Becken neu foliert werden. Das Stadtbad besteht aus einem Kinderbecken, dem großen Becken und einer Grünfläche, die von den Badegästen im Sommer als Liegewiese genutzt wird.

„Jetzt schaut alles noch ein wenig kahl aus, die Böden sind frisch gekärchert, aber wirklich schön ist die Anlage erst, wenn die Blumen blühen und auch die Palmen wieder hier stehen, die noch in der Gärtnerei Gauppmann überwintern“, berichtet Fasching, der sich heuer die 23. Saison um die Sicherheit der Badegäste kümmern wird.

Für das leibliche Wohl sorgt indes Buffet-Betreiberin Chung Xing Wang. Seit 15 Jahren verwöhnt sie die Badegäste aus Hainfeld und Umgebung kulinarisch. „Chung Xing ist eine Perle. Sie ist extrem zuvorkommend und nett. Die Gäste kommen sehr gerne hierher“, lobt sie Bademeister Christian Fasching.

Das Hainfelder Strand-Café von Betreiberin Wang ist bereits seit 1. April geöffnet. Das „Summer-Feeling“ im Stadtbad wird es ab 19. Mai geben. Schnellentschlossene erhalten die Saisonkarte derzeit noch extrem günstig. „Im Mai kostet die Saisonkarte nur 25 Euro. Ab Juni ist der Vollpreis von 60 Euro zu zahlen“, heißt es aus dem Hainfelder Rathaus. Aufgrund einer Bäderkooperation mit Wilhelmsburg gilt die Saisonkarte übrigens in beiden Bädern.

Auch in Mitterbach gibt es mit dem Erlaufsee ideale Badevoraussetzungen. Beim Erlaufsee handelt es sich um einen ganzjährig öffentlich frei zugänglichen Bergsee am Fuße der Gemeindealpe, der sowohl in Niederösterreich, als auch in der Steiermark liegt. „Einen öffentlichen Naturbadestrand gibt es am Südufer auf der steirischen Seite des Sees. Hier ist ein Strandbuffet, Liegefläche und ein großer Parkplatz“, informiert Antonia Schell vom Tourismusbüro Mariazeller Land. Der See ist sehr begehrt bei den Gästen. Sobald die Temperaturen warm genug sind, kommen bereits viele Besucherinnen und Besucher zum Schwimmen. Gern besucht wird der Erlaufsee besonders aufgrund seiner guten Wasserqualität. Geeignet ist der See als „Fischerdomizil, zum Boot fahren und vieles mehr“, sagt Schell und führt weiter aus: „Es gibt zwei Partyboote zu mieten, das Ausflugsschiff Christina dreht regelmäßig im Sommer ihre Runden über den Erlaufsee und auch als Tauchsport ist der Erlaufsee bekannt.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.