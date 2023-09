Bäderbilanz im Bezirk Lilienfeld: Genuss bis zum letzten Tag

Endlich mal ein richtiger Sommer! Südliche Temperaturen um die 30 Grad im Bezirk Lilienfeld. Sonnenanbeter und Freunde des kühlen Nass jubelten. Auch in den Bädern des Bezirks herrschte durchwegs Hochbetrieb. Diese halten, wenn das Wetter so bleibt, teils noch ein paar Tage offen. So wie in der Stadt Hainfeld.

„Wir sperren noch nicht zu, denn solange das Wetter schön ist, bleibt das Stadtbad Hainfeld offen“, zeigte sich Bademeister Christian Fasching über die Frage nach der diesjährigen „Bäderbilanz“ bereits Ende August überrascht. Doch so viel kann er bereits sagen: Die Erwartungen wurden heuer übertroffen. „Es waren extrem viele Badegäste da. Dieser Sommer hat mich an die heißen Sommermonate im Jahr 2003 erinnert. Damals kamen 17.000 Besucher ins Bad. Heuer waren es mindestens genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr“, sagt Fasching, der sich heuer die 23. Saison als Bademeister um das Wohl der Gäste kümmern darf. Bis zu 300 Besucher strömten an heißen Tagen in das Stadtbad, teilweise auch Gäste aus Wilhelmsburg, aber auch aus der Mödlinger und Badener Gegend. „Viele Badegäste haben uns rückgemeldet, dass sie hier die Bade-Grünoase sehr genießen würden“, sagt Fasching. Auch Schulklassen kamen gegen Ende Juni in das Stadtbad und nutzten die Unterrichtsstunden zum Schwimmen.

Bäderkooperation Hainfeld-Wilhelmsburg kam bei Gästen gut an

„Fix ist jedoch, dass ab 12. September das Bad geschlossen ist, denn dann beginnen die Sanierungsarbeiten“, sagt indes Hainfelds Stadtbad-Geschäftsführer Thomas Schweiger. Neben kleineren Reparaturen wird die Folie im großen Becken und in der Überlaufrinne erneuert. „Die Stadt Hainfeld investiert dafür rund 300.000 Euro“, führt Schweiger aus. Zu den hohen Gästezahlen vermutet er, dass auch der Aktionspreis der Saisonkarte im Vorfeld mit 25 Euro stark gezogen hat, aber auch die Kooperation mit dem Stadtbad Wilhelmsburg. Denn die Saisonkarte hatte in beiden Bädern ihre Gültigkeit. „Dieser Aktionspreis wird auch für das nächste Jahr beibehalten werden“, sagt Gemeinderat Schweiger. „Neben der Abkühlung an heißen Tagen ist es bei uns auch ein gesellschaftliches Treffen“, freuen sich der Bademeister Fasching und Buffet-Betreiberin Chung Xing Wang, dass mancher Gast sogar in das Hainfelder Stadtbad gekommen ist, obwohl es daheim ein eigenes Schwimmbad gibt. Chung Xing Wang verwöhnt die Gäste schon seit 15 Jahren kulinarisch. Ob Schnitzel, Pommes, Fleischlaberl oder Hot Dog, die Badebesucher sind vom Angebot begeistert, besonders dann, wenn die Buffet-Betreiberin das schmackhafte Gericht „Acht Schätze“ aus der chinesischen Küche anbietet.

100 Pfadfinder stürmten das Lilienfelder Stadtbad

Tendenziell verlief die diesjährige Badesaison wetterbedingt etwas schlechter als die Vorsaison. Vor allem die ersten beiden Juniwochen war wettermäßig nicht berauschend, weshalb auch weniger Saisonkarten verkauft wurden“, stellt indes Lilienfelds Bürgermeister Manuel Aichberger fest. Sehr gut besucht war das Stadtbad Lilienfeld aber ab Mitte Juni bis Mitte Juli. In den ersten Juliwochen trieb die Hitzewelle viele Gäste ins Bad. „Der stärkste Tag war jener, als über 100 Pfadfinder aus Klosterneuburg Abkühlung im Freibad gesucht haben. An diesem Tag waren insgesamt über 300 Badegäste in der Anlage“, weiß Aichberger. In der ersten Augustwoche blieben die Türen des Lilienfelder Stadtbades wetterbedingt indes die ganze Woche geschlossen.

Immer wieder wird das Freibad für Veranstaltungen nach Badeschluss genutzt. Ende Juli fand erstmals eine „Mexican Night“ des Familienausschusses statt. „Das war ein Highlight. Auch kommendes Jahr soll es wieder einen Mottoabend geben“, kündigt der Ortschef an.

Zur Personalsituation im Bad zeigt er sich zufrieden. „Unser Bademeister Alexander Ratzinger ist langjähriger Gemeindemitarbeiter. Die routinemäßige Überprüfung der Wasserqualität übernehmen ebenfalls Gemeindemitarbeiter. Für die Eintrittskontrolle und Kassa werden gerne Ferialpraktikanten genommen. Gut besucht ist stets auch das Lilienfelder Badbuffet. Margit Unterhuber ist seit zwei Sommersaisonen Pächterin. „Ihre frischen und regionalen Speisevariationen kommen bei den Gästen sehr gut an, vor allem wurde aber auch der Mexico Abend im Badbuffet gut angenommen“, stellt Aichberger fest. Eine Verbesserung für die Jüngsten gibt es ab der kommenden Saison: Da wird die Stadtgemeinde Lilienfeld beim Kleinkinderbecken ein Sonnensegel installieren. Kostenpunkt: rund 12.000 Euro.

Vizebürgermeister und Betriebsleiter Christian Buxhofer, Rebecca Rauscher, Hanna Lehrner, Victoria Breitler, Theresa Glaser-Trost mit den Kindern Felix und Hanna, Stadträtin Patricia Rauscher, Bademeister Alexander Ratzinger und Bürgermeister Manuel Aichberger (v. l.) freuen sich über die in Summe positive und unfallfreie Badesaison 2023. Foto: Stadtgemeinde Lilienfeld

Sanierungen stehen an

Gemeinderätin Christine Weyer (l.) und Hohenbergs Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer (r.) danken Badewartin Manuela Grabner-Schimon (Mitte) für ihren Einsatz. Foto: Gemeinde Hohenberg

Juni, Juli waren top, der August teils ein Flop. Bäder werden für 2024 vorbereitet

In den weiteren Freibädern des Bezirks verlief die Saison unterschiedlich. Die Gemeinde Hohenberg ist mit den Gästezahlen im Hohenberger Voralpenbad zufrieden. „Wir hatten viele Besucher, vor allem das Dämmerungsschwimmen kam gut an“, stellt Ortschef Ferdinand Lerchbaumer fest. Die besten Tage waren im Juli, Ende August war es schwächer, weil da die Liegewiese oft wegen des Taus bis Mittag nass ist. „Auf jeden Fall waren die Einnahmen besser als die Jahre davor. Durch die Radio NÖ-Livesendung Mitte Juli mit der Bewerbung unseres Freibades kamen auch mehr auswärtige Personen zu uns“, ergänzt er. Badewärtin Manuela Grabner-Schimon hat heuer zum ersten Mal den Badebetrieb als Bademeisterin überwacht.

Bademeister Alexander Pfeffer war im Freibad Annaberg-Reith fleißig. Foto: Denk

Das Badbuffet wird jedes Jahr von den Naturfreunden bewirtschaftet. Öffnung des Göllerbades St. Aegyd war Ende Mai. „Juni war der stärkste Monat. Im Juli hatten wir wetterbedingt einen Einbruch, welchen wir im August nicht mehr wett machen konnten. Saisonkarten verkauften wir um ein Viertel weniger als im Vorjahr“, schildert geschäftsführende Gemeinderätin Elisabeth Schmid-Wonisch. Das Göllerbad wurde von Bademeisterin Helga Brandtner und ihrem Team betreut. Zusätzlich hat sie im Badbuffet die Gäste verköstigt. „Auf unserem Beachvolleyballplatz wurden 25 Tonnen Sand von der Beachvolleyball Weltmeisterschaft 2023 in Wien angeliefert“, verrät noch Schmid-Wonisch. Ziel sei es, das 50 Jahre alte Bad zu erhalten.

Bernhard Kohl ist Bademeister im Naturschwimmbad Türnitz. Foto: Denk

„Die Saison lief gut. Natürlich sind immer mehr Badegäste besser“, findet Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka. Bis zur nächsten Saison soll im Freibad Annaberg-Reith die Technik erneuert werden und das Schwimmbecken bekommt einen neuen Anstrich. Karl Heinz Wieland, Chef vom Naturschwimmbad Türnitz, stellt fest, dass die Besuchszahlen ähnlich wie im Vorjahr waren. Bademeister Bernhard Kohl beginnt schon mit den Revisionsarbeiten. „Es stehen Sanierungsarbeiten an den Holzteilen an“, informiert dazu Wieland. Bis zur nächsten Saison soll alles tiptop sein.