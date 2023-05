Bezirk Lilienfeld ist Vorreiter in der Kinderbetreuungsoffensive

Ab September wird die Vormittagsbetreuung auch für unter 2,5-Jährige gratis sein. Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, wie weit in einigen Gemeinden die Vorbereitungen fortgeschritten sind.

St. Veit ist dabei eine von 17 Pilotgemeinden in ganz Niederösterreich, denn im St. Veiter Kindergarten startet bereits im Herbst die Kleinkinderbetreuung für Kinder ab zwei Jahren. „Wir haben hier vorausschauend agiert“, betont SPÖ-Bundesrat Bürgermeister Christian Fischer (NÖN/19). Derzeit laufen im St. Veiter Kindergarten die Vorbereitungen zur Einrichtung einer Kleinstkindgruppe. Bestehende Möbel werden dafür adaptiert. Die Nachfrage nach Betreuungsmöglichkeiten für Kleinstkinder im Ort sei groß. Aktuell laufen auch die Bauarbeiten am neuen Kindergarten in Wiesenfeld auf Hochtouren. „Dieser wird auch im Herbst seinen Betrieb aufnehmen“, verrät Fischer.

Auch die Kleinregion Traisen-Gölsental ist Vorreiter in ganz Niederösterreich, was die Kinderbetreuungsoffensive betrifft. „Als einzige Region in Niederösterreich haben wir eine regionale Bedarfsanalyse für die zusätzlichen Kinderbetreuungsgruppen durchgeführt. Es werden im September 2024 mindestens zehn, maximal 15 Kinderbetreuungsgruppen neu entstanden sein. Damit werden wir neueste Infrastruktur, deutlich verbesserte Betreuungszeiten für die Familien anbieten können und durch den verbesserten Betreuungsschlüssel mehr Betreuungszeit pro Kind sicherstellen“, betont Kleinregionsmanager Roland Beck. Dazu unterstreicht er: „Wir sehen in den Möglichkeiten der NÖ Kinderbetreuungsoffensive die Chance, unsere Region familienfreundlicher zu gestalten.“ Daher werde man alle Möglichkeiten ausnutzen. „Wir sind bereits am Weg, einen eigenen Verband zu gründen, auch das wird in Niederösterreich einzigartig sein“, verrät Beck. Dadurch wird es möglich sein, dass sich Familien innerhalb unserer Region auch Betreuungsplätze außerhalb der Wohngemeinde für ihre Kinder unbürokratisch aussuchen können, sei es in der Nähe des Arbeitsortes, am Weg zur Arbeit oder in der Nähe z.B. der Großeltern. „Wir sind davon überzeugt, mit dieser umfassenden gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit, zur in diesem Bereich hervorragendsten Region in Niederösterreich zu werden. Es ist ein straffer Zeitplan bis Herbst 2024, besonders auch, um bis dahin ausreichend bestens ausgebildetes Personal zu haben, wir liegen aber genau in unserem Zeitplan“, betont Beck.

Wichtig ist, dass jede Familie selbst entscheidet, wie sie ihre Kinder betreut haben möchte.“ Sandra Böhmwalder, ÖVP-Bundesrätin und Gemeinderätin in Hainfeld

Sich auf Bezirks- wie Landes- und Bundesebene stark für den Ausbau der Kinderbetreuungsoffensive macht sich ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Gemeinderätin in Hainfeld. Wichtig ist der vierfachen Mutter, „dass jede Familie selbst entscheidet, wie sie ihre Kinder betreut haben möchte.“ Die Öffnung der Kindergärten für Zweijährige sei dabei ein „Angebot im Sinne der Wahlfreiheit zur Schließung der Karenzlücke.“

So soll Hainfeld ein Kleinkinderzentrum in der Region werden. Der Neubau eines Kindergartens beim Sportzentrum, wo statt einem zweigruppigen Kindergarten nun ein viergruppiger Kindergarten errichtet wird, wurde bereits begonnen, die Eröffnung ist im Herbst 2024 geplant. „Hainfeld gehört zu den drei Zentren, wo die Genehmigungen im ersten Quartal eingetroffen sind und ich mich eingesetzt habe“, betont Böhmwalder. Die Gemeinde Türnitz arbeitet Hand in Hand mit der Kindergartengruppe, Tageseinrichtung und zusätzlich ist eine Gruppe in Planung. „Es sind bereits Anmeldungen vorhanden, eine genaue Prüfung ist noch erforderlich“, so Böhmwalder. Die Gemeinde Annaberg betreibt eine Kinderbetreuungsstätte, bei der zur Zeit Kinder ab 2,5 Jahren kommen, wobei die kleinen Kinder meist nicht fünf Tage in der Woche betreut werden. Die Gemeinde Mitterbach wäre gerüstet, falls Bedarf besteht. In Kaumberg wird der neue Kindergarten im Herbst in Betrieb genommen, für die unter 2,5-jährigen gibt es eine Kooperation mit der Gemeinde Altenmarkt.

Beim Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes in Lilienfeld setzt die Gemeinde ganz stark auf die Umsetzung der Offensive des Landes im Rahmen der Kleinregion. „Konkret planen wir die Errichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe am Standort Kindergarten Klosterrotte 6 und zusätzlich einer Tagesbetreuungseinrichtung für die Kleinsten. Eine Kooperation mit dem Stift Lilienfeld hinsichtlich des Raumangebotes ist in Vorbereitung“, informiert Bürgermeister Manuel Aichberger. Was das Personal angeht, gehen, so Aichberger, „am Gemeindeamt immer wieder Bewerbungen ein, auf die im Bedarfsfall auch zurückgegriffen wird.“ In Zukunft soll aber die Kleinregion bzw. der neu zu gründende Gemeindeverband beim Personalmanagement gewollt eine entscheidende Rolle spielen und die einzelnen Gemeinden hier auch entlasten.

In Hohenberg ist angedacht, dass mit einer Tagesbetreuungseinrichtung in einer Klasse der Mittelschule gestartet wird. „Diesbezüglich wurde bereits ein Gespräch mit der Direktorin Julia Kurz geführt, die uns dankenswerterweise, einen Raum zur Verfügung stellt“, berichtet Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer. Zur Evaluierung des Bedarfs hat die Gemeinde eine Bedarfserhebung bei den Eltern durchgeführt. Die Fragebögen wurden bereits wieder an die Gemeindeverwaltung retourniert. Die Ergebnisse sind ausgewertet. „Bis jetzt haben wir für die Vormittagsbetreuung der 0–3-Jährigen zehn Interessenten. Sollte es der Gemeinde Hohenberg gelingen, eine Tagesbetreuungseinrichtung zu organisieren, dann wäre das auch für die Kinder der Mittelschule eine Bereicherung. „Für diese Altersgruppe haben wir zurzeit weder eine Nachmittagsbetreuung noch eine Ferienbetreuung. Auch diese Altersgruppe könnte in der TBE dann betreut werden“, meint Lerchbaumer. Und: „Für die Nachbargemeinde St. Aegyd hoffen wir, dass diese die dritte Kindergartengruppe, welche zurzeit nur provisorisch eingerichtet ist, auch behalten kann, wenn bei uns in Hohenberg eine Tagesbetreuungseinrichtung kommt.“

Die in Hohenberg ansässige Firma Isoplus ist an die Gemeinde herangetreten und hat ebenfalls den Wunsch geäußert, die Kinder ihrer Bediensteten in der TBE unterzubringen. „Das macht aus meiner Sicht auch Sinn, denn viele Bedienstete der Firma kommen aus der Umgebung. Wir haben das Thema dem Schul- und Kindergartenausschuss übergeben, denn wir könnten, sofern nicht zu viele Umbauarbeiten in der Schule zu erledigen sind, bereits diesen September mit der TBE beginnen. Leider fehlt es aber an qualifizierten Personal für die TBE“, gibt er zu bedenken.

Bundesrätin Sandra Böhmwalder fasst die wesentlichen Eckpunkte der NÖ Kinderbetreuungsoffensive zusammen: „Kostenlose Vormittagsbetreuungsangebote für alle Kinder unter sechs Jahren, flächendeckende Nachmittagsbetreuung in Wohnortnähe, kleinere Gruppengrößen, mehr Fachkräfte und weniger Schließtage.“ Dafür würden Land und Gemeinden in den nächsten Jahren viel Geld investieren. „Wir werden für Familien eine enorme Kraftanstrengung leisten. Wir starten damit jetzt und haben uns eine flächendeckende Umsetzung in den nächsten fünf Jahren zum Ziel gesetzt. Dafür nehmen wir bis 2027 mehr als 750 Millionen Euro zusätzlich in die Hand – das ist mehr als jedes andere Bundesland.“

