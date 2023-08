Ernte-Bilanz: Die Trockenheit macht sich bemerkbar

Der Bezirk Lilienfeld ist traditionell als waldreichster Bezirk des Landes eine Region, in der vorrangig Forst-Grünlandwirtschaft betrieben wird. Die Grünlandwirtschaft ist somit mit seinen rund 14.700 Hektar im daher ausschlaggebend für die ansässigen landwirtschaftlichen Betriebe.

Viele Landwirte leben von der Milchwirtschaft. Für die Rinder wird ausreichend Heu und Grassilage benötigt. Die Wetterkapriolen machen es den Landwirten aber nicht immer leicht, das künftige Futter sicher in den Stall zu bringen.

Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner, der selbst in Traisen eine Milchwirtschaft betreibt, stellt zum Ertrag fest: „Die heurige Heu- und Grassilageernte ist im Wesentlichen bei den ersten zwei Schnitten durchschnittlich bis gut ausgefallen.“ Nach einem sehr durchwachsenen Frühling zuerst durch Trockenperioden und danach wieder sehr niederschlagsreiche Zeit konnten die Landwirte des Bezirks diese ersten Aufwüchse im Grünland gut nachhause bringen. „Leider ist es danach wieder zu einer sehr heißen und trockenen Phase gekommen, wodurch es gerade im Grünland wieder zu enormen Trockenschäden an der Grasnarbe und den Pflanzenbeständen gekommen ist“, bedauert er. Doch die Landwirte versuchen, wo geht die Einbußen wieder wett zu machen. „Das bedeutet, dass wir Landwirte mit kostenintensiven Nachsaatmischungen diese Bestände wieder zum Teil erneuern müssen.“

Der Ackerbau im Bezirk spiel mit seinen rund 600 Hektar eher eine untergeordnete Rolle, ist jedoch für die viehhaltenden Betriebe, die das Getreide und den Silomais darauf bestellen und zur Fütterung benötigen von Bedeutung. „Die Getreideernte ist eigentlich recht positiv ausgefallen ist. Der Silomais hat gerade noch rechtzeitig, jetzt zu Beginn der Blüte, wo auch der Kolben mit den Körnen gebildet wird, Wasser durch einsetzenden Regen bekommen hat“, führt Buchner aus.

Streuobstwiesen sind im Mostviertel landschafts- und identitätsprägend. Die unterschiedlichsten Sorten findet man auch in Rohrbach am „Leitner-Hof“. Alle Jahre werden auf den Streuwiesen des Obst- und Mostproduzenten Thomas Rosenbaum im Durlaß ein paar Obstbäume frisch eingepflanzt.

„Ältere Bäume sterben ab und zum Erhalt der Obstwiesen werden immer wieder junge Bäume nachgesetzt", sagt der Landwirt. Die letzten Jahre gab es ausreichend Niederschläge, sodass die jungen Obstbäume nicht extra gegossen werden mussten. Doch die im Herbst 2022 frisch gesetzten Bäumchen der Roten- und Grünen Pichlbirne, die Winawitz-Birne sowie Zwetschken- und Kriecherlbäume mussten heuer bei der extremen Hitze und aufgrund der Trockenheit extra gegossen werden. „Das ist notwendig, weil die jungen Obstbäume noch nicht so tief verwurzelt sind", erklärt Rosenbaum.

„Heuer droht ein sehr schwacher Ertrag beim Obst", befürchtet Rosenbaum bei einigen Sorten sogar Engpässe. Grund dafür ist die viel zu kühle und feuchte Witterung im Frühling. „Die Bäume haben zwar gut geblüht, aber die Insekten waren aufgrund der Witterung wenig bestäubungsfreudig", weiß der Landwirt. Zudem habe der letzte Sturm seines dazu beigetragen, dass die Obsternte heuer wesentlich weniger Erträge bringen wird als in den Jahren zuvor.

„Bestimmte Sorten, wie beispielsweise die grüne Pichlbirne, werden heuer extrem knapp", meinen Thomas und Heidi Rosenbaum, auf deren Hof neben der beliebten Williams Birne eine Obstvielfalt von rund zwölf verschiedenen Birnensorten sowie Äpfelsorten wie Boskop, Kronprinz Rudolf, Gold- und Lederrenette und viele mehr sowie Zwetschken und Kriecherl wachsen.

Die Familie Vonwald in Pfenningbach St. Veit betreibt eine Milchwirtschaft, der Nachwuchs dient zur Aufzucht oder als Mastkälber. Für die Tiere muss für ausreichend hochwertiges Futter gesorgt werden. Von den rund 70 Hektar Grund dienen 20 Hektar als Ackerfläche, der Rest sind Wiesen für Grünfutter und Wald. „Wir haben rund fünf Hektar zum Anbau für Wintergerste genutzt, hier war der Ertrag heuer sehr gut“, bilanziert Seniorchef Franz Vonwald. Beim Heu und Grünfutter sei der erste Schnitt sehr gut gewesen, der zweit laut Vonwald senior „eher mäßig“ und der dritte Schnitt wegen der Trockenheit schlecht.

Landwirt Franz Vonwald junior aus Pfenningbach zeigt, dass die Maisstauden durch die Trockenheit weniger hoch und die Kolben weniger weit fortgeschritten als sonst um diese Jahreszeit sind. Foto: Wohlmann

Wenig rosig sieht es auch mit dem Mais aus. Dieser ist heuer bei weitem noch nicht so weit entwickelt, wie er es um diese Jahreszeit sein sollte, stellen er und sein Sohn Franz Vonwald fest. Die Ursache ist für beide klar. „Die lange Trockenheit im Juli“, sei der Grund, denn der Mais braucht ausreichend Wasser. „Der Kern bleibt sonst zurück, die Qualität und Energiedichte leidet“, erklärt Vonwald junior. Dennoch ist für sie das nicht so schlimm, da sie Silomais für die Rinder machen. Weit schlechter träfe es da Schweinebauern. „Diese brauchen hochwertigen Futtermais“, erklärt er.

Der Klimawandel hat auch Auswikungen auf die Landwirtschaft. „Es hat momentan den Anschein, dass wir uns in Zukunft auf diese immer häufigeren Wetterextreme einstellen müssen. Die Auswirkungen solcher Extreme sind natürlich immer mit Kosten und viel Arbeit verbunden, um Schäden wieder auszugleichen und reparieren“, gibt Bezirksbauernkammerobmann Buchner zu bedenken, denn: In Jahren, wo das Grundfutter durch Trockenheit fehlt bzw. Qualitäten der Futtermittel nicht optimal sind, müssen Bauern Futtermittel zukaufen, um die Produktion aufrecht zu erhalt, denn: Nur so können sie Lebensmittel produzieren. „Dies bringt, natürlich für die ohnehin angespannte Lage in der Landwirtschaft, Betriebe oft noch mehr unter Druck“, weiß Buchner. Sein klarer Appell an die Konsumenten: „Mit einem Griff zu regionalen Produkten im Regal unterstützen Sie die heimische Landwirtschaft, sichern heimische Arbeitsplätze und leisten einen Beitrag für unsere wunderschön gepflegte Kulturlandschaft.“