Es weihnachtet im Bezirk Lilienfeld schon vor dem Advent

Adventmärkte: Für viele jedes Jahr aufs Neue eine Mischung aus Kindheitserinnerungen, Glitzerwelt und Duft der sich nähernden Weihnacht. Was jedoch in den letzten Jahren auffällt: Das Weihnachtsgeschäft und der Trubel rund um die eigentlich „besinnliche Zeit“ verlagern sich immer mehr in den November. Früher war es üblich, dass erst mit dem ersten Advent auch die Märkte dazu ihre Pforten öffnen. Da aber das Angebot solcher Märkte im Land immer größer wird und die Termine dann oft zeitgleich wären, entscheiden sich immer mehr Veranstalter, ihren Markt früher durchzuführen.

Im Bezirk Lilienfeld gibt es dazu heuer erstmals einen ganz besonderen Event beim Spittelbergteich in Türnitz – den „Türnitzer Bergzauber“, eine „Adventeinstimmung am Fuße des Eibls“. Hinter dieser Idee steht der Marktverein Türnitz mit Obfrau Raffaela Au. Der Advent-Event mit rund 30 Ausstellern und Anbietern aus der ganzen Region soll die Bürger im ganz besonderen Ambiente bereits am 25. und 26. November rund um den Spittelbergteich auf den Heiligen Abend einstimmen. „Das Interesse von Ausstellern wie Besuchern ist bereits jetzt sehr groß“, weiß Raffaela Au. Die Webseite zum „Türnitzer Bergzauber“ wird jedenfalls laufend aktualisiert. Highlight ist auf jeden Fall der große Perchtenlauf am Sonntag. Dazu werden rund 50 Perchten aus dem Raum Amstetten mit ihren schön-schaurigen Masken erwartet.

Erstmals im Bezirk auf den Advent einstimmen kann man sich beim "Türnitzer Bergzauber", am Fuße des Eibls beim Spittelbergteich. Foto: Raffaela Au

Seit vielen Jahren Tradition hat der „Advent in Lilienfeld“, der aufgrund seines Austragungsortes im Stift Lilienfeld ein besonderes Flair hat. Dieser geht traditionell am ersten Adventwochenende, zwischen 1. und 3. Dezember, über die Bühne. Musikalischer Auftakt ist am Freitag mit einem Konzert der Militärmusik NÖ. Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird erwartet. Neue Obfrau des Advents in Lilienfeld ist Alexandra Renz. „Das Interesse der Aussteller ist heuer sehr groß. Wir haben gar nicht so viele Kapazitäten“, stellt sie fest. Die Besucher dürften sich aber auf rund 30 Aussteller freuen. Sie und ihr Team wollen wieder mit einem stimmungsvollen Advent mit Kunsthandwerk, regionalen Schmankerln und vorweihnachtlicher Musik auf den Heiligen Abend einstimmen. Ein besonderes Highlight ist die „Zillertaler Weihnacht“ am 2. Dezember um 19 Uhr. „Karten sind im Lilienfelder Stüberl erhältlich“, sagt Renz.

Doch es gibt auch eine Reihe an weiteren Adventmärkten, hier nur wenige Beispiele: Mittlerweile seit 27 Jahren wird der „Rohrbacher Advent“ rund um die Pfarrkirche gefeiert. Der Bogen spannt sich vom Pfarrbastelmarkt, der am 1. Dezember eröffnet und stets mit schmucken Adventkränzen, Basteleien und Leckereien punktet, einer Adventstunde in der Volksschule mit den Schulkindern, einer besinnlichen Kaffeejause für die ältere Generation im Gemeindesaal und dem „Adventmarkt“ selbst, der sich am 15. und 16. Dezember mit seiner kulinarischen und kulturellen Vielfalt bei der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreut. In der Sonntagsmesse am 3. Dezember werden die Adventkränze gesegnet und der Bastelmarkt ist von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Pfarrheim. Der Adventmarkt beginnt am 15. Dezember um 17 Uhr mit einer Adventausstellung im Mehrzwecksaal der Gemeinde. Höhepunkte sind das Adventkonzert mit dem Chor 70 am 15. Dezember um 19.30 Uhr in der Bartholomäuskirche, die Adventstunde in der Volksschule am 16. Dezember um 16 Uhr und das Adventsingen des Kirchenchores in der Pfarrkirche um 19.30 Uhr.

In der Stadt Hainfeld lockt am 15. Dezember zum 8. Mal der Hainfelder Kreativmarkt in den Kultursaal. Zahlreiche bekannte und auch neue Aussteller werden wieder kreative Ideen präsentieren. Auf dem Vorplatz sorgen Kulinarikstände für Geselligkeit. Auch für Kinder gibt es zahlreiche Angebote – so sind ein Kasperltheater, ein tierischer Zeichenworkshop und Ponyreiten geplant.

Absolut besuchenswert ist der „Mariazeller Advent“ bei der Basilika. Dieser öffnet an fünf Wochenenden von 23. November bis 23. Dezember – jeweils donnerstags bis sonntags. Zu den dortigen kulturellen Highlights zählen das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben am 23. November, das Panflötenkonzert des blinden Musikers Wolfgang Niegelhell am 21. Dezember und das Märchen-Ballett „Nussknacker Suite“ am 22. Dezember. Sämtliche Adventtermine sind auf nön.at zu finden