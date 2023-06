Herausforderung Bürgermeisteramt

Der Bürgermeister. Ortsoberhaupt jeder Gemeinde. Der Oberste im Gemeinderat: ein erstrebenswertes Amt oder eher eine undankbare Aufgabe?

Ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ist weit mehr als Repräsentator seiner Gemeinde und Ansprechpartner für seine Bürger, er ist sozusagen allumfassender Manager seiner Gemeinde. Und die Aufgaben werden immer mehr. Schwarz-blau haben im NÖ Gemeindepaket daher ausgehandelt: mehr Geld für Bürgermeister. Spätestens ab 2024 dürfen sich die Ortsoberhäupter zwischen 470 und 690 Euro brutto mehr pro Monat freuen. Für Bürgermeisterinnen soll es Mutterschutz geben, außerdem eine Karenzzeit für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Die NÖN hat dies zum Anlass genommen und sich bei Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen des Bezirks umgehört, wie es um das Amt generell bestellt ist. Tut man sich das heute überhaupt noch an?

Traisens Bürgermeister Herbert Thumpser (SPÖ) ist seit 1995 im Amt. In diesem Jahr möchte er sich noch aus dieser Funktion zurückziehen. Er weiß, dass das Bürgermeisteramt von der sozialrechtlichen Absicherung her nicht gerade attraktiv ist. „Bis 1998 war man als Bürgermeister automatisch pensionsversichert. Das hat sich dann mit der Bezügereform geändert. Man bekommt keine Abfertigung. Man kann sich zwar steuerbegünstigt privatversichern oder man hat eben einen zweiten Job, bei dem man ordentlich abgesichert ist. Im Hinblick auf die steigenden Aufgaben ist letzteres aber immer schwieriger“, meint er. Und: „Diesen Punkt muss man dringend reparieren, um Leute für diese Aufgabe zu finden.“ Dass die Aufgaben des Ortsoberhaupts immer mehr einem Manager gleichen, bestätigt er. Und der Bürgermeister hätte immer mehr Belange, wo er seinen „Kopf“ hinhalten müsse. „Verwaltungsvereinfachung kann ich schon nicht mehr hören“, gibt er zu bedenken.

Kaumbergs Ortschef Michael Wurmetzberger (ÖVP): „Man muss überall Experte sein.“ Foto: Manuela Horny

2017 wurde der damals erst 26-jährige Michael Wurmetzberger (ÖVP) der jüngste Bürgermeister von ganz Niederösterreich. Heute, sechs Jahre später, weiß er: „Die Aufgaben des Bürgermeisters sind sehr vielfältig. Man muss ein Experte auf verschiedensten Ebenen sein, sei es nun im Bereich Hoch- oder Tiefbau, als Veranstalter und auch in sämtlichen sonstigen rechtlichen Belangen.“ Er ist überzeugt: „Es wird aufgrund der steigenden Aufgabenbereiche schwieriger werden, Personen zu finden, die sich dieser Verantwortung annehmen.“ Dass es künftig einen Mutterschutz und auch Karenzzeit geben soll, begrüßt er und meint: „Vielleicht kann man dann doch auch mehr junge Frauen motivieren, sich dieser Aufgabe zu stellen.“

Ramsaus Bürgermeister Gertraud Steinacher (ÖVP): „Viel juristisches Wissen ist nötig.“ Foto: privat

Apropos Frauen im Bürgermeisteramt: Seit 2016 ist Gertraud Steinacher (ÖVP) Bürgermeisterin der Gemeinde Ramsau. Auch sie hat in den letzten Jahren festgestellt: „Die Aufgaben sind breiter geworden, die Verantwortung, die man zu tragen hat, wird größer.“ Vor allem die rechtlichen Belange findet sie sehr herausfordernd. „Man muss immer wieder Rücksprache mit den Juristen des Landes halten“, weiß die. Diese seien eine große Unterstützung zur rechtlichen Absicherung.

Den Mutterschutz für Bürgermeisterinnen begrüßt auch sie sehr. „Vielleicht denken dann doch jüngere Frauen darüber nach, sich ans Bürgermeisterinnenamt zu wagen“, hofft sie.

St. Veits Bürgermeister Christian Fischer: „Anhebungen sind falsches Signal.“ Foto: SPÖ

Ein klarer Gegner der geplanten Anhebungen der Bürgermeister-Entschädigungen ist der St. Veiter Bürgermeister Bundesrat Christian Fischer (SPÖ). „Die SPÖ war dagegen. Gerade jetzt in Zeiten der Teuerung, wo sich Viele Betriebskosten und sonstige Lebenserhaltungskosten nicht leisten können, ist das das komplett falsche Signal“, ist er überzeugt. Er will den Betrag, den er künftig mehr bekommt, spenden. „Ich werde das Geld einem sozialen Zweck zuführen, beispielsweise dem Elternverein“, kündigt er an. Auch er plädiert für eine bessere sozialrechtliche Absicherung der Bürgermeister. „Eine automatische Pensionsversicherung würde ich begrüßen“, so Fischer. Auch er findet den Mutterschutz und Karenz für dieses Amt als guten Ansatz.

Hainfelds Stadtchef Albert Pitterle: „Bürgermeister ist man sieben Tage die Woche.“ Foto: SPÖ

Weit wichtiger als eine Anhebung der Bezüge findet Hainfelds Stadtchef Albert Pitterle (SPÖ) die sozialrechtliche Absicherung. Ob man als Bürgermeister in Karenz gehen und ausfallen kann, stellt er infrage: „Bürgermeister bin ich sieben Tage die Woche. Alles kann ich nicht delegieren.