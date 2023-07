Hoher Bodenverbrauch im Bezirk Lilienfeld: Flächenfraß wird mehr

Die Errichtung von Geschäftsflächen, der Bau von Wohnhausanlagen, die Widmung von Bauparzellen oder die Schaffung von Betriebsgebieten. Ein gute Infrastruktur ist essenziell gegen Abwanderung aus ländlichen Regionen. Doch das bedarf an Fläche. Die Bodenversiegelung macht daher vor dem Bezirk Lilienfeld nicht Halt, auch wenn diese die Bürger unterschiedlich wahrnehmen. Das zeigt zumindest eine Rundschau im Bezirk.

Am stärksten merken diese die Landwirte. Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner aus Traisen weiß um die Problematik genau. „Leider betrifft auch uns im Bezirk der Bodenverbrauch von landwirtschaftlichen Flächen immer mehr. Wertvolle ebene und produktive landwirtschaftliche Flächen in Gunstlagen, die von unseren Betrieben benötigt werden für die Produktion von regionalen Lebensmitteln, gehen immer mehr verloren und fallen dem Bau von Wohnhausanlagen und Einkaufszentren und dergleichen zum Opfer“, gibt er zu bedenken. Er hätte auch schon eine Lösung parat, um diese einzudämmen. „Meiner Meinung nach ist es ein falscher Zugang, Siedlungen und Geschäfte ins Grüne zu bauen, während viele Ortskerne verwahrlosen. Eigentlich sollte es gefördert werden, im Ortszentrum alte Gebäude zu sanieren, um das Leben dort anzukurbeln, anstatt außerhalb dieser die Zersiedelung zu fördern.“

Hohenbergs Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer sagt, dass die Gemeinde gerne Rasengittersteine in den Busbuchten verlegt hätte. Dies wurde aber aus Sicherheitsgründen vom Verkehrsunternehmen untersagt. Foto: Gemeinde Hohenberg

Ein weiterer Punkt, der die heimischen Landwirte zurzeit fordert, ist die Suche einiger Großkonzernen nach Flächen für PV-Anlagen zur Produktion von Strom. „Diese sind bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen, um langfristig Flächen für die Stromproduktion zu sichern, die uns als Landwirte dann fehlen für die Produktion von Lebensmitteln, um die Versorgungssicherheit im Land zu gewährleisten“, kritisiert er.

Er ist überzeugt: „Die Versorgungssicherheit muss nach den Erkenntnissen der letzten Jahre oberste Priorität haben. Es sollte uns wieder bewusst werden, dass die Lebensmittelproduktion vor Ort einen höheren Stellenwert hat als das Laden eines Handys, E-Autos usw. Ich bin für den Ausbau von PV-Anlagen, aber zuerst auf Dächer, Firmengebäude, Hallen, Parkplätze und danach kann man über die Nutzung von unproduktiven Flächen reden, welche auch das Ortsbild nicht zu sehr verschandeln.“ In der Frage Bodenverbrauch meint er, „dass es angebracht wäre, den gesunden Hausverstand einzusetzen, um auch der nächsten Generation ein vernünftiges Leben zu ermöglichen.“

Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner, mit Mathias Buchner, verweist auf die Notwendigkeit von landwirtschaftlichen Flächen. Foto: privat

Lilienfelds Bürgermeister Manuel Aichberger merkt, dass Bodenversiegelung im urbanen Raum ein stärkeres Thema ist, als in ländlichen Regionen. „Dennoch versuchen auch wir als Stadtgemeinde Lilienfeld, in jenen Bereichen, in denen es möglich und sinnvoll ist, wie im kommunalen Straßenbau unseren Beitrag gegen Bodenversiegelung zu leisten“, sagt er. So wurden im Zuge der Neuasphaltierung der Rabenhofstraße etwa die Parkbuchten am Straßenrand bewusst mit Rasengittersteinen ausgeführt. Aichberger: „Diese Maßnahme bewirkt nicht nur eine optische Auflockerung der Asphaltfahrbahn, sondern Sickerwasser kann gut abfließen.“ Sowohl er als auch Bezirksfeuerwehr-Pressesprecher Christian Teis haben festgestellt: Im Bereich EKZ Lilienfeld gab es vor allem in der Vergangenheit bei Starkregen die Situation, dass das Entwässerungsgerinne des EKZ zwischen B20 und Parkplatz rasch voll war und sich Wasser aufstaute. „Wie sich diese Situation in Zukunft verändert, werden auch die laufenden Umbauarbeiten beim EKZ zeigen“, sagt Aichberger

In Traisen bestehen laut Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger eigentlich keine Probleme bezüglich Bodenversiegelung oder Nichtablaufen des Regenwassers. „Wir waren immer bemüht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine Versickerung einzuhalten“, so Feichtinger. Bauamtsleiter Gerhard Fügl merkt dazu an: „Besonders jetzt, bei der neuen Straße in der Rupert-Hollaus-Siedlung, wurden Versickerungsgruben eingefügt, um das Regenwasser abzuleiten.“ Aber auch schon am Parkp