Klimawandel: Hitze stört Urlauber im Bezirk Lilienfeld nicht

Hitzerekorde in Süd- und Südosteuropa, Waldbrände – der Traumurlaub hat sich für einige heuer zu einem Albtraum entwickelt.

So mancher zieht mitunter hinkünftig vor, seine Urlaubstage wieder in der Heimat zu verbringen, auch manch ausländische Gäste werden wohl den Strand am Mittelmeer mit einer Berghütte im Voralpenland tauschen. Darauf müssen heimische Tourismusanbieter künftig reagieren. Wie sie das machen werden oder ob sie vielleicht auch schon jetzt Folgen des Klimawandels spüren, das hat sich das NÖN-Lilienfeld-Team diese Woche angeschaut.

Absolut kein verändertes Reiseverhalten merkt aktuell Petra Bosch von Rieder Reisen Traisen/Kleinzell. „Die Leute reisen wie eh und je in die Mittelmeerdestinationen, gerade Griechenland boomt“, stellt sie fest. Die Brände hätten die Leute zwar „ein wenig verunsichert“, doch diese seien ja nicht überall im Land. „Einige buchen aber genau dorthin bzw. stornieren nicht den Urlaub, weil sie die Menschen in der betroffenen Region nun besonders unterstützen wollen“, stellt sie fest.

Barbara Praschl und Regina Hartmann (v. l.) vom Reisecenter Hainfeld merken, dass der Badeurlaub boomt wie eh und je. Foto: Reisecenter Hainfeld

Das Reisecenter Praschl-Hartmann in Hainfeld kann aktuell auch kein verändertes Buchungsverhalten feststellen. „Die Sommerurlaube wurden allerdings meist schon vor längerer Zeit gebucht und das Wetter ist kein Storno- oder Umbuchungsgrund“, heißt es seitens des Reisecenters. Schwer sei aktuell abzuschätzen, welche traditionellen Sommer-Destinationen es künftig schwerer haben werden. Denn die Hitze sei für Urlauber kein ausschlaggebender Faktor, um einen gebuchten Ausflug zu stornieren oder umzubuchen. Wichtig ist den meisten Gästen, die südliche Destinationen aufsuchen, nur, dass die gebuchten Zimmer über eine Klimaanlage verfügen. Auf die Frage, welche Destinationen von den Hitzerekorden profitieren könnten, hat das Reisebüro eine Tendenz beobachten können. „Rundreisen in die nordischen Länder waren schon in den letzten Jahren sehr gefragt.“ Die Zwischenbilanz des Reisebüros lautet: „Der Sommerurlaub wird hauptsächlich als Badeurlaub gebucht. Derzeit ist kein starker Trend in kältere Gegenden spürbar.“

Eibljet Türnitz als wetterunabhängige Sommer-Attraktion

Bei der Sommerrodelbahn Eibljet in Türnitz und beim Naturschwimmbad Türnitz merkt man leichte Auswirkungen. „Wir haben für die beiden gemeindeeigenen Betriebe durch unsere Höhenlage in den Voralpen den Vorteil, dass wir diese Hitzerekorde wie in Süd- und Südosteuropa nicht in diesem Ausmaß haben. Wir stellen trotzdem fest, dass es vereinzelt sehr heiße Phasen und andererseits Zeiten mit sehr schlechtem Wetter auch während unserer Hauptsaison gibt. Nachdem wir keinen Betrieb im Winter haben, sind wir von einem Schneemangel natürlich nicht betroffen“, stellt Karl-Heinz Wieland, Geschäftsführer bei Eibl Lifte Türnitz Ges.m.b.H, fest. Beim Eibl-Jet gibt es seit Jahren eine spezielle Überdachung, sodass die Sommerodelbahn auch bei Schlechtwetter genutzt werden kann. Außerdem befindet sich noch eine virtuelle Rodelbahn indoor, die auf jeden Fall wetterfest ist und ein Zusatzangebot bietet. „Gerade unsere Gäste aus dem städtischen Umfeld genießen die etwas gedämpften Temperaturen auf Grund unserer Höhenlage im Hochsommer“, weiß er. Wieland ist auch für das Naturschwimmbad Türnitz zuständig. „Für das Bad bedeutet das, dass wir verstärkt und frühzeitig auf die Wasserqualität achten müssen“, erklärt er.

Der Klimawandel stellt auch die NÖ Bahnen vor Herausforderungen. „Vor allem wollen wir mit unseren Angeboten so viele Menschen wie möglich zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel motivieren, sowohl im Alltag als auch in der Freizeit“, betont Sprecherin Katharina Heider-Fischer. Mit der „Himmelstreppe“, der klimafreundlichen Mariazellerbahn, kann man beinahe direkt öffentlich zur Gemeindealpe Mitterbach anreisen. Hier wird eng mit den Gemeinden an der Mariazellernbahnstrecke kooperiert, sodass auch die „letzte Meile“ zum Freizeiterlebnis klimafreundlich erreicht werden kann