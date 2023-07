Kultursommer im Bezirk Lilienfeld

Theater, Konzerte und mehr: Auch in diesem Sommer wartet der Bezirk mit vielfältigen Kulturangeboten auf. Die NÖN stellt nur einige davon vor.

Im Zentrum steht dabei das Stift Lilienfeld. Hier findet aktuell die 42. internationale Sommerakademie Lilienfeld statt. Bei dieser lehren internationale Top-Musiker Talente aus dem In- und Ausland. Gemeinsam geben diese Konzerte klassischer wie zeitgenössischer Musik zum Besten. Am Sonntag fand dazu die Eröffnung statt (siehe Seite 10). „Die Sommerakademie ist ein wesentlicher, unverzichtbarer Baustein im Reigen des vielfältigen Musik- und Kulturangebotes in Lilienfeld“, betont dazu Lilienfelds Bürgermeister Manuel Aichberger. Im Rahmen der Sommerakademie finden in den kommenden Tagen noch hochkarätiger Konzerte statt, wie auch die Präsidentin der Sommerakademie und Stiftorganistin Karen de Pastel unterstreicht. So konzertieren am 5. Juli die Lehrenden ab 19.30 Uhr im Dormitorium, ebenso am 9. Juli (Stiftsbasilika und Dormitorium) und 12. Juli (Dormitorium), auch um 19.30 Uhr. Am 7. Juli und 8. Juli, jeweils um 15.30 Uhr im Kaisersaal und um 19.30 Uhr im Dormitorium finden die Abschlusskonzerte der Studierenden statt. Einen musikalischen Festgottesdienst gibt es am 9. Juli ab 10 Uhr in der Stiftsbasilika. Das Amadeus Brass Quintett und Freunde spielt am 13. Juli Big Band Favorits um 19 Uhr im Prälatenhof. Weiteren Abschlusskonzerten der Studierenden kann man am 14. (15.30 und 19.30 Uhr) und 15. Juli (15., 17 und 19.30 Uhr ) beiwohnen. Der große Festgottesdienst zum Abschluss findet am 16. Juli in der Stiftsbasilika statt. Auch nach der Sommerakademie stehen im Stift musikalische Highlights über die Sommermonate am Programm: Ein Konzert mit Orgel, Gesang und Klarinette lockt am 30. Juli (Beginn: 16 Uhr) in die Stiftsbasilika. Zu hören werden die Wesendonck-Lieder von Richard Wagner und Rückert-Lieder von Gustav Mahler sein sowie weitere auserwählte Werke, so auch von Präsidentin Karen de Pastel. Ein Konzert mit zwei Panflöten und Streicherensemble findet am 20. August ab 19.30 Uhr, ebenfalls in der Stiftsbasilika, statt. Bei letzterem werden Andreea Chira und Stefan Stanciu Solopanflöten spielen, sie begleitet das Varga Quintett Wien.

Beste Unterhaltung versprechen die Kaumberger Burgschauspieler. Foto: Kaumberger Burgschauspieler

Freunde des Theaters kommen beim Sommertheater St. Aegyd auf ihre Rechnung. Nach einer künstlerischen Schaffenspause ist es am 7. Juli wieder so weit, denn das St. Aegyder Sommertheater gibt zum zehnjährigen Jubiläum das Volksstück „Der ledige Hof“ von Ludwig Anzengruber zum Besten. „Anzengruber-Stücke sind eigentlich keine ,leichte Kost', deshalb wurde das Stück von Mona Freiberg-Helfrich zu einer Bauernkomödie umgeschrieben. Anna Czech hat das Stück schließlich für das Sommertheater nochmals überarbeitet und die eine oder andere Überraschung eingebaut“, verrät Vizebürgermeisterin Susanne Riedler. Czech inszeniert fünf Aufführungen. „Die Schauspieler sind nach der künstlerischen Schaffenspause besonders motiviert, die vielen Proben und Lernen haben sich gelohnt“, ist sie überzeugt.

„D'Ratschkattln“ – die singenden Tratschweiber aus Schwarzau/Gebirge und Nasswald finden sich dann am 26. August um 19.30 Uhr im St. Aegyder Festsaal ein. Ein Krimi-Dinnner gibt es dann noch am 1. September im Gasthof Perthold. Bei den Gipfelklängen am 9. und 10. September werden Sigrid Horn und das Nest und Oehl mit ihrer Musik verzaubern. „Das Gebiet rund um Kernhof und idyllische Plätze am Gscheid in Sankt Aegyd werden so zu einzigartigen Open-Air-Bühnen“, verrät Riedler.

Das Sommertheater St. Aegyd mit Veronika Zuser, Günther Ziegelwanger, Birgit Putz, Angela Hochfilzer, Christian Eck und Brigitte Grafeneder führt das Ludwig-Anzengruber-Stück „Der ledige Hof“ auf. Foto: Sommertheater St. Aegyd

Bald werden die Tore für die Sommerspiele der Kaumberger Burgschauspieler auf der Araburg geöffnet. Mit dem Klassiker „Pension Schöller“ von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby geht es heuer in mittealterllichen Ambiente in einen humorvollen Theatersommer. Die turbulente Komödie handelt von Ladislaus Lenzmayer, einem schrulligen Onkel, der eine Villa in Baden geerbt hat. Er möchte dem alten Gemäuer neues Leben einhauchen und es einem guten Zweck widmen. Seine Idee ist, ein Nervensanatorium einzurichten. Sein Neffe führt seinen Onkel in eine vermeintliche Anstalt, bei der es sich in Wirklichkeit um eine Familienpension namens Schöller handelt. Ladislaus glaubt jedoch, es handle sich bei den etwas exzentrischen Gästen der Pension um Bewohner der Anstalt. Wer ist nun „normal“ und wer nicht, das ist hier die große Frage. „Ein absoluter Komödienklassiker, der für viele Lacher sorgen wird“, ist Anna Fürst von den Burgschauspielern überzeugt. Neu ist auch die Aufführungsstätte, der Veranstaltungssaal in der Burg. Spieltermine sind am Samstag, 15. Juli, 20 Uhr, Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr, weiteres Donnerstag, 20. Juli, Freitag, 21. Juli, Samstag, 22. Juli, Donnerstag, 27. Juli, Freitag, 28. Juli und Samstag, 29. Juli, jeweils um 20 Uhr sowie Sonntag, 30. Juli um 15 Uhr.

Auch ein Ausflug nach Mariazell lohnt sich: Hier wird am 7. Juli im Festsaal auch „Der ledige Hof“ aufgeführt.

Alle weiteren Kulturangebote in der Region sind auf den jeweiligen Gemeinden zu erfragen.