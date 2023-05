Bezirk Lilienfeld: Muttertag bereitet nicht nur den Floristen Freude

Mütter und Mutterschaft. Das wird seit vielen Jahrzehnten in Ländern auf der ganzen Welt am Muttertag gefeiert. Der Feiertag blickt auf eine lange Geschichte zurück und gibt die Gelegenheit, Müttern gegenüber an jenem Tag Wertschätzung auszudrücken. Es werden Blumen, Pralinen, Karten oder andere Dinge verschenkt, um den vielen Frauen für ihre Fürsorge und Liebe zu danken. Doch es gibt auch jene, die Kritik an dem Feiertag üben und argumentieren, dieser sei zu kommerzialisiert. Deshalb hat die NÖN nachgefragt, wie in den Gemeinden über Muttertag gedacht wird und wie sich dieser gerade auf kleinere Geschäfte auswirkt.

Kein Muttertag ohne Blumen

Im Geschäft „Blumenzauber“ von Cordula Mitterbacher in Traisen nimmt der Muttertag jedes Jahr einen sehr hohen Stellenwert ein. „Wir verkaufen bei uns im Geschäft an keinem anderen Tag so viele Blumen wie am Muttertag“, berichtet die Geschäftsführerin des Blumenladens. Egal ob Sträuße, Schnittblumen oder Topfpfanzen. Bei Mitterbacher wird alles Mögliche gekauft.

Traditionell sind am Muttertag rosa und rote Nelken oder andere Blumenarten wie Rosen und Tulpen sehr begehrt. Mitterbacher stellt fest „Es ist keine bestimmte Blumenart besonders beliebt. Es wird eigentlich alles gekauft“, sagt sie und fährt fort: „Viele unserer Gäste greifen meistens recht gerne zu unserem gemischten Sträußen.“ Im Vergleich zu anderen, „normalen“ Geschäftstagen ist am Muttertag sowie den Tagen vor dem Feiertag so einiges im Geschäft los und der Umsatz kann sich sehen lassen, denn: „Schöne Blumen gehören am Muttertag zum Geschenk einfach dazu“, sagt Mitterbacher treffend.

Berufsalltag einer Mutter

Auch die ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin Bundesrätin Sandra Böhmwalder ist stolze Mutter von vier Kindern. Sie hat eine 23- jährige und eine 25- jährige Tochter sowie Zwillinge, einen Sohn und eine Tochter, die 15 Jahre alt sind. „Als berufstätige Mutter muss ich immer gut organisiert sein, mein Mann hat mich aber immer sehr unterstützt und er tut es heute noch. Als Team haben wir das immer gut geschafft. Es war und ist uns immer wichtig, die gemeinsame Zeit als Familie sinnvoll zu nützen. Und das ist uns weitgehend gelungen“, berichtet Böhmwalder über die Schwierigkeit, Beruf und Kinder im Alltag unter einen Hut zu bekommen.

Ihre Beruflaufbahn hat Böhmwalder als Lehrling begonnen, ehe sie bei einer Möbelfirma, einem Lebensmittelunternehmen sowie einem Handelsunternehmen beschäftigt war. „Im Jahr 2017 begann ich als Bezirksgeschäftsführerin für den Bezirk Lilienfeld zu arbeiten. Wenn ich so zurückblicke, ich war keinen einzigen Tag ohne Arbeit“, sagt diese, gibt aber gleichzeitig zu: „Natürlich hatte ich manchmal ein schlechtes Gewissen bei dem Anspruch, allem gerecht zu werden. Zeit nicht nur für die Kinder, sondern auch für den Partner und auch für mich selbst zu haben. Wir haben aber immer alles gemeinsam gut geplant und besprochen“, sagt diese und hebt hervor, dass es immer eine Priorität war bei schulischen Aktivitäten sowie auch beim Elternverein aktiv involviert zu sein. „Jetzt bin ich im Elternverein in der HLW Türnitz mit dabei“, verrät Böhmwalder.

Der Muttertag hat einen sehr hohen Stellenwert für mich Sandra Böhmwalder, Bundesrätin

Auch zum Muttertag findet die Hainfelderin klare Worte: „Muttertag hat einen sehr hohen Stellenwert, weil ich meiner eigenen Mutter sehr dankbar bin, dass sie mich mit Liebe und Geborgenheit großgezogen hat. Ich als Mutter genieße den Muttertag, lasse mich gerne verwöhnen, freue mich über einen gemeinsamen Tag, über Gespräche, einfach über das Miteinander. Ich habe schöne Erinnerungen an gemeinsame Ausflüge, eine Schifffahrt auf der Donau, einen Besuch auf der Rosenburg.“

Auch für die NÖ Kinderbetreuungsoffensive des Landes setzt sich Böhmwalder mit dem Ausbau von Kindergärten und Tageseinrichtungen für Kinder im Lilienfelder Bezirk stark ein. Der vierfachen Mutter ist diese Angelegenheit wichtig, da sie selbst weiß, wie wichtig es sei, auch außerhalb des Familienverbandes Unterstützung zu haben. „Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit jede Familie selber entscheiden kann, wie sie ihre Kinder betreut haben möchte – zu Hause, im Kindergarten oder in einer Tageseinrichtung“, findet Böhmwalder und freut sich deswegen ganz besonders darüber, dass Landesrat Christiane Teschl- Hofmeister den Startschuss für die Pilotkindergärten für Zweijährige im September verkünden wird. „Es freut mich sehr, dass ein Pilotkindergarten für Zweijährige in St. Veit umgesetzt werden kann“, sagt die Mutter.

Geschenke waren selbstgebastelt Anna Dorner, Tochter der Kaumbergerin

Anna Mitterböck aus Kaumberg ist 82 Jahre. Die Landwirtin in Ruhe ist zehnfache Mutter. Ihre Tochter Anna Dorner erinnert sich, dass der Muttertag in ihrer Kindheit kaum zelebriert wurde. „Wenn es Geschenke gab, war das etwas Selbstgebasteltes für die Mama. Üppiges Muttertagessen oder einen gemeinsamen Ausflug gabe es damals nicht. Eine große Familienfeier an diesem Tag sei aber auch nicht notwendig gewesen, da „die Familie ja sowieso laufend zusammen kam“, sagt Dorner.

Heute sei es umso schwieriger alle Kinder, 23 Enkelkinder und vier Urenkel „an einen Tisch zu bringen.“ Für sie als Tochter sei es aber selbstverstädnlich, ein Mal die Woche bei ihren Eltern, der Vater ist mittlerweile 92 Jahre alt,vorbei zu kommen. Den Hof der Familie führt Sohn Leonhard weiter.

Familie Mitterböck, eine Großfamilie aus Kaumberg. Anna Mitterböck ist zehnfache Mutter, 23-fache Oma und vierfache Uroma. Foto: Privat zVg

Mama war die Managerin

Auch in Rohrbach gibt es eine Dame, die sich über den Muttertag wohl ganz besonders freuen dürfte. Denn die älteste Rohrbacherin Anna Lehrbaum brachte zwölf Kinder zur Welt. In Windhag am Sonntagsberg selbst in eine kinderreiche Familie geboren, heiratete sie im Jahr 1955 in Göttweig den Rohrbacher Landwirt Franz Lehrbaum. Ein Jahr später kam Sohn Hans zur Welt und danach alle eineinhalb bis zwei Jahre ein weiteres Kind. Im Jahr 1972 kam nach sieben Buben und vier Mädchen das letzte der 12 Kinder, Cäcilia zur Welt.

Anna Lehrbaum hat zwölf Kinder zur Welt gebracht. Sie lebt am "Gruber-Hof" in Rohrbach/Durlaß bei Martin und maria Lehrbaum. Frau Lehrbaum hat 18 Enkelkinder und 8 Urenkel. Foto: Steyrer

Uns hat es wirklich an nichts gefehlt Johanna Hofecker, Tochter von Anna Lehrbaum

„Dabei hat es uns wirklich an nichts gefehlt", hebt Tochter Johanna Hofecker hervor, denn: „Die Mama hatte einen riesigen Gemüsegarten und sie hat täglich frisch gekocht, gebacken und uns Kinder bestens versorgt". Sohn Martin Lehrbaum ergänzt: „Wenn die Mama Brot gebacken hat, dann hat sie gleich zwölf Simperl angefüllt", und der heutige Landwirt betont, dass "auch der Papa viel im Haushalt mitgeholfen hat". „Die Mama war die Managerin mit einer klaren Linie", sagt Hofecker aber auch, dass „natürlich alle daheim mitarbeiten mussten.“ Anders wäre dieser Arbeitsaufwand gar nicht möglich gewesen.

Anna Lehrbaum, Zeit ihres Lebens vom Glauben sehr gestärkt und nach wie vor recht rüstig, strickt und bastelt auch heute noch. „Die Gartenarbeit kann und darf sie nicht mehr machen, aber zum Erhalt der geistigen Frische liest, schreibt und rechnet sie noch gerne gemeinsam mit den Kindern, Enkel und Urenkel“, erzählt Sohn Martin. Fünf der zwölf Kinder leben in Kärnten. Sie besuchen die Mutter aber recht oft. Sogar Tochter Anna, die Philosophie studiert hat und vor 22 Jahren nach Australien auswanderte, kommt mit ihrer Familie gelegentlich zu Besuch auf den „Gruber-Hof“ im Durlaß . „Die Kinder kümmern sich so lieb um mich, das ist schön“, meint die 93-Jährige bescheiden und freut sich, dass sie immer noch die Sonntagsmesse in der Dorfpfarre mitfeiern kann.

Gatte Franz ist voriges Jahr 95-jährig verstorben. Der Hof wird seit zwei Jahrzehnten schon von Sohn Martin und Schwiegertochter Maria Lehrbaum bewirtschaftet. „Oft besucht und liebevoll betreut wird unsere Mama aber von all ihren Kindern“, betonen Maria Lehrbaum und Johanna Hofecker.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.