Oktoberfeste locken in die Region

Die einen lieben sie, die anderen können damit so gar nichts anfangen: Oktoberfeste.

Die Zeit von Weißwurst, Brezn, Bier und schallender volkstümlicher Musik ist wieder da. Viele werden sich dafür in Lederhose oder Dirndl werfen, um dann das eine oder andere Oktoberfest zu besuchen. Das Bekannteste der ganzen Region – und mittlerweile auch eines der größten des ganzen Landes – ist das Original Traisner Oktoberfest. Heuer geht es zum 17. Mal im Bauer-Event-Stadl und der Traisner Stockschützenhalle über die Bühne.

Corona hat es den beiden Oktoberfestmachern Gerhard und Sohn Kevin Bauer nicht leicht gemacht. Das Fest konnte nicht durchgeführt werden, Einnahmen blieben dadurch aus. Erst letztes Jahr fand es wieder statt. Die Stammgäste sind geblieben. Auch heuer möchten die beiden wieder für bombastische Stimmung Sorgen, denn das Oktoberfest ist und bleibt das „Liebkind“ der beiden, trotz mehrfacher anderer gastronomischer Verpflichtungen wie den Betrieb des Terzerhauses auf der Mitterbacher Gemeindealpe, des Motels XXL-Lounge in Traisen und noch anderer Gastrostätten.

„Mein Vater Gerhard Bauer war einmal in München am Oktoberfest und brachte die Idee nach Traisen. Aller Anfang ist natürlich schwer. Damals kamen nur wenige Leute und wir mussten das Konzept des Traisner Oktoberfestes so verbessern, dass es heute so da steht, wie es unsere Gäste wünschen“, erinnert sich Kevin Bauer. Die Location wurde verbessert und die Bauers holten international bekannte Stars aus der Volksmusik- und Schlagerszene nach Traisen, wie Jürgen Drews, DJ Ötzi oder Melissa Naschenweng, um nur einige zu nennen. Jedes Jahr strömen seither mehrere 1.000 Gäste von Nah und Fern nach Traisen. Auch viele Stars blieben den Bauers über Jahre hinweg treu. „Ich denke, damit ist uns ein echtes Highlight für den gesamten Bezirk Lilienfeld gelungen. Man sieht an den Gästen, dass sie von weit nach Traisen kommen. Eine derartige Alternative findet man zur Zeit in der Region nicht“, ist Kevin Bauer überzeugt.

Heuer geht das Original Traisner Oktoberfest von 28. September bis 1. Oktober und von 4. Oktober bis 8. Oktober über die Bühne.

„O'zapft“ mit dem Bieranstich ist am Donnerstag, 28. September, um 20 Uhr. An diesem Tag werden „Die Fürsten“ auftreten. Weitere musikalische Highlights an diesem Wochenende sind Marc Pircher im Duo, Die Draufgänger, Franky Leitner, die Zaumbradler, die Lauser und die Jungen Zillertaler spielen auch auf. Weiters werden die beliebten Edlseer und das Blasorchester St. Veit erwartet.

In der Folgewoche geht es sogar schon am Mittwoch, 4. Oktober, los. An diesem Tag werden die absoluten Top-Stars dieses Festes – Hansi Hinterseer und Semino Rossi – die Publikumsrenner sein. Nordwand, die Nockis und die Musikkapelle Eschenau, „Dogheta BLECH“ treten ebenso auf. Außerdem gibt es ein Comeback mit Vanessa Mai unter dem Motto „Wolkenfrei“ und durch die Nacht wird Matty Valentino die Halle zum Beben bringen. Hannah stellt sich am 6. Oktober ein. Die Dirndlrocker, die Hip Hop-Plattler, die Zellberg Buam die Türnitzer Tanzlmusi unterhalten an den Folgetagen.

Das komplette Programm mit allen Beginnzeiten findet sich unter www.oktoberfest-traisen.at.

Oktoberfeste locken auch ins Pielachtal, in und rund um St. Pölten

Doch auch im Bezirk St. Pölten-Land ist so einiges los: Gastronom Walter Kahri aus Murstetten hat Pionierarbeit geleistet: „2001 ist mir die Idee gekommen etwas Neues in der Region, nämlich das erste Oktoberfest mit Blasmusik, Spanferkel und Weißwürsten, in Murstetten zu veranstalten.“ Input sei das Münchner Oktoberfest gewesen. Im Laufe der Zeit war die Idee geboren, auch ein Oldtimertreffen beim Oktoberfest zu organisieren. „Auch da waren wir Vorreiter in der Region und mittlerweile hatten wir heuer schon das 18. Oktoberfest mit Oldtimertreffen. Ein weiteres Oktoberfest, das ebenfalls bereits über die Bühne gegangen ist, war jenes der Freiwilligen Feuerwehr Guttenbrunn. Es ging am Feuerwehrgelände mit verschiedenen Höhepunkten in Szene und war hervorragend besucht.

Zwei Oktoberfeste stehen noch auf dem Programm. Am kommenden Freitag, 22. September, lädt der Verein „Unser Dorfg`schäft“ zum Dorfgeschäft nach Nussdorf ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Und im Herzogenburger Pflege- und Betreuungszentrum am Schillerring findet am Dienstag, 3. Oktober, ein Oktoberfest mit einer Trachtenmodenschau statt.

Einige kleinere Festivitäten gibt es im Pielachtal. Den Anfang macht das Oktoberfest im St. Margarethener Kulturcafé, welches am Samstag, 30. Oktober, um 16 Uhr losgeht und am Sonntag ab 10 Uhr.

Der Wochenmarkt am Kirchenplatz wird in Ober-Grafendorf am 6. Oktober zum Oktoberfest. Eine Weißwurstparty gibt es am Samstag, 14. Oktober im Tanzlokal „Aufriss“ in Mainburg. Für Musik sorgt Gueni DJ-Snake. Los geht die Party um 20 Uhr. Tags darauf, ab 11 Uhr, findet dort das Mainburger Oktoberfest mit dem Duo „Oafoch-Zwoafoch“ statt.

Ebenfalls am 15. Oktober gibt in Loich ein Fest. Um 11 Uhr geht der Frühschoppen mit „Stoa Fritz“ los. Zu Essen gibt es Grillhenderl. Außerdem locktt ein Gewinnspiel. Auch in St. Pölten haben Oktoberfeste Einzug gehalten: Bei der Gaststätte Figl wird's am 28. September „gmiatlich mit Bieranstich, Weißwurst und Brez'n“. Mit Dirndl und Lederhose wird ein Fünf-Gänge-Menü bei Weinbegleitung verspeist. Im Zuge des GenussPur-Festivals lädt Manuel Pemmer in seine Seelounge am Ratzersdorfer See. Am Freitag, 13. Oktober, wird von 15 bis 22 Uhr geschunkelt und gefeiert mit DJ Eric und Mostbraten. Lässige Tracht ist Dresscode.