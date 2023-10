Teures Wohnen: Geld für Wohnträume fehlt oft im Bezirk Lilienfeld

Egal ob Hausbau, wohnen in Miete oder in einer Genossenschaftswohnung – Wohnen ist teuer geworden. Für viele wird das Bestreiten der Kosten dafür bei der allgemeinen Teuerung immer herausfordernder. Können sich die Menschen im Bezirk Lilienfeld überhaupt noch ihren ganz persönlichen Wohntraum verwirklichen? Die NÖN hat sich bei Immobilienmaklern und Banken umgehört.

„Der Kauf oder Verkauf einer Immobilie stellt für beinahe jeden von uns die wertmäßig größte Transaktion des gesamten Lebens dar“, weiß Immobilienmakler Peter Moser aus Rohrbach. Seine Firma „Immobilien bewegen“ startete 2001 als Ein-Mann-Betrieb und erlangte rasch im Raum Hainfeld marktbeherrschende Stellung. Anfang 2006 schloss sich das Unternehmen dem Immobilienring Wien/NÖ an, um die Kunden noch umfangreicher betreuen zu können. Moser kann daher genau einschätzen, wie es den Bürgern im Bezirk aktuell rund um die Wohnfinanzierung geht. „Bei Wohnungsmieten gibt es zahllose, für den Laien kaum durchschaubare gesetzliche Bestimmungen und Vorgaben“, weiß er. Dazu erklärt der Experte: „Die unterschiedlichen Mietzinsvarianten gleichen sich meist darin, dass die Kaufkraft, also der Gegenwert der Miete, für die Dauer des Mietverhältnisses unverändert bleiben soll. Daher werden sie meist an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex gekoppelt. Durch die aktuell hohe Inflation ergeben sich daraus in kurzer zeitlicher Abfolge spürbare Mietzinserhöhungen.“

Beim Bau eines Einfamilienhauses, das wohl der größte Traum von vielen Menschen ist und bleibt, waren die Rahmenbedingungen laut Moser allerdings auch schon einfacher. „Durch die hohe Inflation sind die Baupreise merkbar gestiegen und auch die Kreditzinsen haben sich innerhalb kurzer Zeit annähernd vervierfacht! Auch der Zugang zu Krediten wurde durch verschärfte Bestimmungen wesentlich erschwert“, führt er aus. Beim Haus- und Wohnungskauf dürfte derzeit eher der Verkäufer begünstigt sein aufgrund der knappen Angebote. „Unter Umständen haben Haus- und Wohnungsverkäufer hohe Abgaben zu leisten, die natürlich in den Kaufpreisen ihren Niederschlag finden“, stellt er fest.

Immobilienmakler Karl Teicher – hier vor einer Wohnhausanlage in Rennersdorf – merkt, dass die Leute sich ihren Wohntraum oft nicht finanzieren können. Foto: privat

Karl Teicher, Immobilienmakler aus Eschenau, merkt den Sparkurs der Bürger: „Viele wollen investieren, können aber budgetmäßig einfach nicht.“ Schon alleine der Umstand, dass man für eine Finanzierung 20 Prozent Eigenkapital benötige, um einen Wohnbaukredit zu bekommen, sei schon, ist er überzeugt, für viele ein Hindernis. Außerdem dürfe die Annuität nicht mehr als 40 Prozent des Familieneinkommens ausmachen. Vor allem jene, die einen Kredit mit variablen Zinssatz hätten, seien nun besonders belastet.

Dass die Wohnraumfinanzierungen rückläufig sind, merkt auch die Raiffeisenbank Traisen-Gölsental. „Wir können einen regionalen Trend bestätigen, wonach die Nachfrage nach Wohnraumfinanzierungen deutlich zurückgegangen ist“, sagt der marktverantwortliche Raiffeisenbank-Geschäftsleiter Roman Schlosser. Die wesentlichsten negativen Einflussfaktoren sind laut ihm die verschärften Kreditvergaberichtlinien der Finanzmarktaufsicht (KIM-Verordnung), die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (steigende Zinsen) und die gestiegenen Baukosten. „Unsere Kunden werden von unseren Kundenberatern auf jeden Fall individuell und lösungsorientiert beraten. Die ,Wir macht's möglich Finanzierung' ist dabei ein spezielles regionales Angebot für unsere Kunden“, betont er.

Raiffeisenbank-Geschäftsstellenleiter Roman Schlosser weiß, dass verschärfte Kreditvergaberichtlinien es nicht einfach machen, in Immobilien zu investieren. Foto: RB Traisen Gölsental

Häuser unter 300.000 Euro sind im Bezirk Lilienfeld bevorzugt

Das Raiffeisenbank-Team beobachtet aktuell eine hohe Sparmotivation bei ihren Kunden. „Speziell durch das gestiegene Zinsniveau während der vergangenen Monate sind Veranlagungen wieder attraktiv geworden. Das Top-Sparbuch der Raiffeisenbank-Traisen-Gölsental bietet eine attraktive Ansparmöglichkeit. Auch der Vorsorgegedanke spielt in unserer Beratung eine große Rolle“, weiß er. Vor allem beim privaten Wohnbau wird laut Schlosser gespart. „Das hat aus unserer Sicht allerdings nicht nur finanzielle Hintergründe, sondern auch mit dem aktuell geringen Angebot an freien Bauplätzen in unserer Region zu tun. Es werden aber doch immer wieder gebrauchte Einfamilienhäuser zum Verkauf angeboten.“ Er verzeichnet, dass mehr saniert als neu gekauft wird, von größeren Investitionen wird immer öfters abgesehen.

Um sich den Wohntraum zu verwirklichen, ist der Großteil der Menschen auf eine Fremdfinanzierung angewiesen. „Wesentlich ist ein verlässlicher Finanzpartner, der mit dem Kunden eine nachhaltige Finanzierungslösung ausarbeitet. So können finanzielle Engpässe vermieden werden“, hebt er die Vorteile einer Bankfinanzierung hervor.

Karin Plesiutschnig von Raiffeisen Immobilien stellt indes fest, dass im Bezirk Lilienfeld und St. Pölten der Haus-An-und Verkauf noch gut funktioniert. „Man sieht aber, dass sich der Trend bei Häusern unter 300.000 Euro bewegt. Bei Objekten mit höherem Verkaufspreis sind die Käufer eher zurückhaltend, da eben bei Krediten jetzt die 20prozentige Eigenleistung erforderlich ist. Schlechterer Absatz herrscht bei Eigentumswohnungen als Vermögensanlage“, weiß sie.