Teuerungen beeinflussen das Kaufverhalten massiv

Teuerungen, massiv steigende Energiekosten und der Wettkampf mit großen Supermärkten. Die kleinen Nahversorger in den Orten haben es aktuell besonders schwer und werden teilweise hart von den Teuerungen getroffen. Wie genau die Situation in den diversen Nahversorgerbetrieben aussieht, hat sich die NÖN angesehen.

Der Nah & Frisch- Markt „Hobl-Groissmeier Kleinzell“ hat rund 400 Quadratmeter an Geschäftsfläche in Kleinzell. Filialleiterin Andrea Hobl vergleicht die aktuelle Situation mit dem Jahr 2020, als der erste Lockdown ausgerufen wurde. „Wir haben noch vor ein paar Jahren während der Pandemie nichts gespürt. Ganz im Gegenteil. Die Menschen haben sogar mehr eingekauft und sich regelrecht mit Lebensmitteln eingedeckt“, erinnert sich Hobl. Aktuell sieht die Situation jedoch ganz anders aus. „Jetzt wird jeder Cent umgedreht, bevor etwas gekauft wird“, seufzt diese. Laut Hobl wird mittlerweile in erste Linie auf Aktionsprodukte gesetzt. Die Besucherinnen und Besucher des Nahversorger kaufen nicht mehr als notwendig und wenn doch, dann wird sehr genau auf den Preis geschaut.

„Es ist schwer“, klagt Hobl und meint: „Wir können uns nur gerade so über Wasser halten, da wir fünf weitere Standbeine haben, sonst würde das schon lange nicht mehr funktionieren.“ Es sei beinhart geworden. Rund 23 Jahre ist Hobl nun selbstständig, doch gerade in den letzten Jahren haben sie im Betrieb sehr viel mitmachen müssen. Nach dem Hoch im Jahr 2020, folgte nun das absolute Tief.

Auch in Bezug auf die steigenden Energiekosten ist es nicht leicht. Die Kosten sind spürbar höher geworden. „Wir haben ein Notstromaggregat und eine Photovoltaikanlage mit Energiesparplatten, mit denen wir ein bisschen billiger wegkommen“, so Hobl. Doch mit den großen Supermärkten kann der Nahversorger schon lange nicht mehr mithalten. „Wir sind weit genug von den Supermärkten entfernt, sodass die Leute trotzdem zu uns einkaufen kommen“, meint Hobl und verweist darauf, dass besonders die ältere Generation bei ihnen Einkäufe tätigt und sie entsprechende Hausmannskost für diese anbieten.

Auch in Sachen Neuerungen sieht der Nahversorger die Einführung des Plastikpfandes eher skeptisch. „Aktuell kann ich dazu noch nichts Konkretes sagen, aber erfreut sind wir im Lebensmittelhandel natürlich nicht. Wir müssen einen Automaten kaufen, der uns rund 16.000 Euro kosten wird“, erklärt Hobl.

Während der Nah & Frisch- Markt in Mitterbach kein Interesse an einem Gespräch zur aktuellen Situation hatte, zeigte sich Markus Tiefenbacher vom bäuerlichen Selbstbedienungsladen „Die Speis“, die es in St. Veit und Traisen gibt, weit gesprächiger. Der Nahversorger in St. Veit liegt direkt an der B 18 und wurde im Jahr 2020 eröffnet. Angeboten wird eine breite Produktpalette von Säften, bis hin zu Eiern, Milchprodukten und Fleisch. In Bezug auf die aktuelle Situationen mit den Teuerungen meint Tiefenbacher, dass die Preise sehr stark von seinen verschiedenen Lieferanten abhängen. „Alles ist seit dem Jahr 2022 immer teurer geworden und wir müssen unsere Preise natürlich entsprechend anpassen, aber ich versuche dennoch, die Preise so gering wie möglich zu halten“, erklärt Tiefenbacher, der ebenfalls ein sich immer mehr zurückbildendes Kaufverhalten bei den Kundinnen und Kunden beobachten kann.

In Wettkampf mit den Supermärkten kann sich der Nahversorger jedoch sehr gut behaupten. In der unmittelbaren Gegend gibt es gleich mehrere Supermärkte, doch die Kundinnen und Kunden des Markts schätzen die Regionalität und Qualität, die der Nahversorger bietet, sehr hoch. „Seit der Pandemie, aber auch durch die hohen Preise haben die Menschen eine größere Wertschätzung für regionale und gute Produkte entwickelt, wie wir sie anbieten“, so Tiefenbacher und kritisiert: „Nur ist es so, dass viele Menschen keine Flexibilität haben, was das Kaufverhalten angeht.“ Für diese Menschen sei es schwer, wenn nicht nur die Luxusartikel, auf die bereits verzichtet wird, sondern sogar Grundprodukte wie Zucker, Öl oder Mehl mit ihren Preisen in die Höhe schießen.

Die allgemeine Teuerung zwang Nah & Frisch-Betreiberin Regina Hartmann aus Rohrbach Anfang des Jahres zum Handeln. Am 25. Februar machte die selbstständige Kauffrau den Laden in Rohrbach „dicht“. Bürgermeister Karl Bader bemüht sich seit rund einem Jahr an einer Fortführung des Dorfladens und tüftelt an einer passenden Lösung für das Dorf. Aktuell danach befragt, sagt Bader: „Die Situation ist sehr, sehr schwierig. Es gibt zwar laufend Gespräche, aber wir sehen derzeit noch kein Licht am Horizont. Sollte es wieder einen Nahversorger im Ort geben, so sicherlich mit einer stark reduzierten Fläche.“

Vor fünfeinhalb Jahren übernahm Karin Steyrer die Rolle des städtischen Nahversorgers in der Innenstadt und eröffnete den „Stadtgreissler" in Hainfeld. Sich neben den Supermärkten zu behaupten, sei auch für sie nach wie vor nicht einfach. Doch die großen Handelsketten sind außerhalb der Stadt angesiedelt. Die ältere Generation ist aber froh, das Wichtigste im Stadtkern und ohne Auto erledigen zu können. Bei den Schulkindern und Mitarbeitern der umliegenden Firmen geht das Jausengeschäft sehr gut. Auch das Bistro mit täglich frisch gekochtem Menü wird gut angenommen.

„Wir sind ein Nahversorger für den täglichen Bedarf", sagt Steyrer, die auch regionale Produkte und immer wieder auch Spezialangebote anbietet. „Bei den Naturprodukten, die direkt vom Bauernhof kommen, haben wir mittlerweile schon viele Stammkunden", sagt die Geschäftsinhaberin. Sie bietet neben den regionalen Produkten beispielsweise auch heilende Spezialitäten aus der Mariazeller Drogerie zur Gnadenmutter an. Karin Steyrer weiß, „dass man sich immer wieder auch etwas Neues einfallen lassen muss, um mit der Greisslerei weiter bestehen zu können.“

Die Kunden kaufen laut Steyrer mittlerweile „bewusster“ ein und schauen immer mehr aufs Geldbörsel. Ein Vorteil gegenüber den großen Handelsketten ist, dass manch ältere Kunden fast täglich kommen, weil sie auch die Kontakte zu anderen suchen. Die enormen Energiekosten konnten beim Hainfelder Stadtgreissler durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage reduziert werden.

