Corona, fehlende Ertragsanteile und ausfallende Kommunalsteuereinnahmen machen es den Gemeinden im Bezirk nicht leicht. Dennoch starten die Bürgermeister zuversichtlich ins Jahr 2021 und stellten der NÖN jene Projekte vor, die heuer umgesetzt werden sollen.

Lilienfeld

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher formuliert seinen Wunsch ans neue Jahr eindeutig: „Dass vieles wieder so werden kann, wie es war, im Sport, in der Kultur, im Zusammenleben und in der Arbeit für die Gemeinde.“

Das Arbeitsprogramm 2021 sei vielfältig: Verbesserungen in der Kinderbetreuung, Beginn der Sanierung der Volksschule, Hochwasserschutz, Photovoltaikprojekt mit Bürgerbeteiligung und das Thema Rad werden laut Ortschef besondere Aufmerksamkeit erhalten.

St. Veit

Der Frühling wird auch in St. Veit heiß ersehnt: „Mein Neujahrswunsch ist die Rückkehr ins gesellschaftliche Leben, dass die Gemeinde wieder zu blühen beginnt und es auch wirtschaftlich wieder aufwärts geht“, so Bürgermeister Johann Gastegger. Oberste Priorität hat, so wie im vorigen Jahr, der Zu- und Neubau des Feuerwehrhauses in Rainfeld.

Rohrbach

In Rohrbach wird mit dem Anschluss an die Nahwärmeversorgung ein großer umweltpolitischer Schritt getan. „Volksschule, Kindergarten, Gemeinde und Gemeindehaus sowie der Nah & Frisch Markt, die Firma iTECH Elektro und etliche private Häuser sollen künftig mit regionaler Biomasse beheizt werden“, informieren Bürgermeister Karl Bader und Gemeindebauamtsleiter Christian Rotteneder.

Kleinzell

Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen freut sich bereits auf die geplante Fertigstellung des Wohnbauprojektes „Barrierefreies Wohnen“ der GEDESAG für die ältere Generation und hofft auf die Bezugsfertigkeit der elf Wohneinheiten im Herbst 2021. „Hier können sich gerne noch Interessenten für Wohnungen aus unserer Gemeinde, aber auch aus den Nachbargemeinden bei uns unter der Nummer 02766/201 10 informieren“, betont Reinhard Hagen.

Traisen

Heuer wird die Walter-Sachs-Straße finalisiert, Reihehäuser in diesem Bereich sollen folgen. Vorerst in Planung ist die Straße zu den neuen Baugründen bei der Rupert-Hollaus-Siedlung. „Sonst ist Sparen angesagt“, sagt Bürgermeister Herbert Thumpser.

Eschenau

Bürgermeister Alois Kaiser weiß um die finanziell schwierige Situation, zwei Projekte werden 2021 aber Priorität haben: „Durch die Schließung des Gasthauses Wochner hat die Gemeinde auch den letzten Veranstaltungssaal verloren. Für unsere Vereine ist ein Veranstaltungssaal von großer Bedeutung.“ Außerdem soll die Suche nach einem Nachfolger für „Spar-Nagl“ intensiviert werden.

Hainfeld

Im Zentrum der Hainfelder Projekte steht die Errichtung des neuen Kindergartens und des neuen Wertstoffsammelzentrum im Betriebsgebiet Bernau. „Dieses wird auch von der Gemeinde Ramsau gegen Bezahlung mitbenützt“, sagt Ortschef Albert Pitterle. In Schwebe und abhängig von der Finanzlage in diesem Jahr sei die Schaffung eines Radweges über den Gerichtsberg.

Ramsau

Bürgermeisterin Gertraud Steinacher hofft, dass es wirtschaftlich wieder bergauf geht. Einen großen Teil dazu beitragen könne auch das Golfturnier im GC Adamstal mit vielen internationalen Sportlern und Gästen. Ganz oben steht aber der Kanalanschluss an den Abwasserverband Gölsental.

Kaumberg

Dass wieder Normalität einkehrt, wünscht sich auch Bürgermeister Michael Wurmetzberger. In seiner Gemeinde vorrangig ist der Neubau des Kindergartens.

Türnitz

Auf die Frage, was im Jahr 2021 neu sein wird, antwortet der Türnitzer Bürgermeister Christian Leeb kurz und bündig: „Impfen“. Der Hochwasserschutz Sulzbach wird mit 17. Jänner im Bereich des Pfarrhofs weitergeführt. Der Hochwasserschutz an der Traisen wird im Bauabschnitt 1 ebenfalls fertiggestellt, das Flusskraftwerk soll im gleichen Abschnitt voraussichtlich mit April in den Probebetrieb genommen werden.

Hohenberg

„Vor einem Jahr hat niemand geglaubt, dass es so kommen wird, aber ich blicke mit Zuversicht ins neue Jahr“, sagt Bürgermeister Heinz Preus. In Hohenberg werde der Wohnbau mit dem neu gekauften, 997 Quadratmeter großen Grundstück „Am Schanzel“ forciert. Der getätigte Ankauf ist Teil eines Gesamtprojektes, das mittelfristig den Bau von mindestens vier Reihenhäusern vorsieht. Der Rest der Fläche soll für Einfamilienhäuser Verwendung finden.

St. Aegyd

Anfang des Jahres wird ein Sanierungsprojekt der Wohnbaugesellschaft GEMYSAG einer Wohnhausanlage im Ortszentrum gestartet. Neben der Verschönerung des Ortskernes werden fünf neue Wohneinheiten entstehen. „Diese werden in einem Leerstand umgesetzt und somit wird dieser Schandfleck im Ortskern verschwinden“, berichtet Bürgermeister Karl Oysmüller.

Annaberg

Auch hier ist Wohnen das große Thema: „Stabile gute Internet- wie auch Mobilnetzverbindungen sind essenziell, dass junge Familien hier bleiben, Zweitwohnsitzer zu Hauptwohnsitzern werden oder neue Familien sesshaft werden können“, ist Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka überzeugt.