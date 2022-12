Bezirk Lilienfeld blickt ins neue Jahr

Werbung

Das neue Jahr ist zugleich Start für wichtige Vorhaben in den Gemeinden. Ausbau von Photovoltaik-Anlagen bilden den Schwerpunkt vielerorts, doch die Kommunen haben noch andere vielversprechende Projekte. Die NÖN stellt einige davon vor.

Lilienfeld, Bezirk:

In der Bezirkshauptstadt steht die nächste Etappe der Generalsanierung der Volksschule auf dem Programm. Für den Kindergarten ist ein Zubau vorgesehen. Gute Nachrichten gibt es für sportliche Lilienfelder: Ein „Allwetter-Sandplatz“ ist geplant, die Single-Trail-Strecke am Muckenkogel wird weitergebaut und das „Rad-Basis-Netz“ wird vom Magdalenen-steg bis zur Ampelkreuzung erweitert.

„Finanziert werden diese Vorhaben mit den Mitteln aus dem kommunalen Investitionspaket“, informiert Vizeortschef Manuel Aichberger. Er ist auch Obmann der Kleinregion Traisen-Gölsental. In dieser Funktion kündigt er an, dass für diese „die Umsetzung der Kinderbetreuungsstrategie der Landesregierung im Mittelpunkt stehen wird.“ Ein weiterer Schwerpunkt der Kleinregion ist die Verfolgung der Ziele der Klima- und Energiemodellregion.

St. Veit:

Der neue Kindergarten soll fertiggestellt werden. „Wenn das Land die Mittel freigibt, wollen wir den Hochwasserschutz im Abschnitt St. Veit endlich beginnen“, kündigt Ortschef Christian Fischer außerdem an. Ebenso sollen die Toiletten in der Schule saniert werden, ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr St. Veit angeschafft und der „Pumptrack“ zu einer vielfältigen Freizeitanlage weiter ausgebaut werden.

Rohrbach:

485.000 Euro hat die Gemeinde laut Bürgermeister Karl Bader für Investitionen vorgesehen. Ein großer Teil davon wird in UV-Anlagen für die Sterilisation von Trinkwasser fließen. Weiters wird das in die Jahre gekommene Haupthaus der Seniorenwohnungen abgerissen. Auf dem Areal sollen elf neue Wohnungen entstehen. Am Gemeindeamt wird eine Photovoltaik-Anlage errichtet.

Traisen:

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei den Sportstätten. Bürgermeister Herbert Thumpser möchte mit den Vereinen den Tennis- und Fußballplatz sanieren. Unter anderem werden die Flutlichtanlagen auf LED umgestellt. Beim Tennisplatz wird der Belag ausgetauscht. Dazu kommt ein neuer Padel-Court.

Hainfeld:

Auch hier steht klar der Photovoltaik-Ausbau im Fokus. Anlagen gibt es bereits auf der Volksschule, am Rathaus, Sportzentrum, Bad und Bauhof. Laut Bürgermeister Albert Pitterle sollen aber weitere PV-Elemente dazu kommen. Auch bei der Wasserversorgung in Landsthal wird eine große Anlage mit 400 kwp montiert. „Unser Ziel ist es, dass wir mehr Strom für uns selbst produzieren und weniger zukaufen müssen und so Kosten reduzieren“, sagt Pitterle.

Eschenau:

Die Errichtung eines Gemeindezentrums mit Mehrzwecksaal, möglicherweise mit integriertem Café, ist ein wichtiges Gemeindevorhaben. Das Areal steht dafür am Grund des ehemaligen Gasthofs Lee zur Verfügung. „Ob die Umsetzung endlich Realität wird, ist von der Finanzlage abhängig,“ sagt Bürgermeister Alois Kaiser. Eine grobe erste Kostenschätzung liegt bereits vor. Außerdem wird die Brücke in den Zehenthof saniert.

Türnitz:

Das Amtsgebäude soll barrierefrei werden. Dafür wird das Bürgerservicebüro ins Erdgeschoß verlegt. Auch in Türnitz ist die Umstellung auf LED Thema. Das FF-Haus in Lehenrotte wird weiter ausgebaut und eine Zuleitung von der Quelle zu den Hochbehältern verlegt.

Hohenberg:

„Ein vorsichtiges Budget“ plant Ortschef Heinz Preus. Die Bürger seien durch die Preissteigerungen sowieso belastet. Photovoltaik-Ausbau ist aber auch Thema. 2021 wurde die erste Anlage auf der Kläranlage errichtet, 2023 folgt eine weitere beim Freibad. Außerdem wird beim Bad eine Wärmepumpe installiert. Diese wird dann mit der Photovoltaikanlage betrieben. Der Kindergarten erhält ebenso Photovoltaik-Elemente aufs Dach.

St. Aegyd:

Sparsam haushalten möchte auch St. Aegyds Bürgermeister Karl Oysmüller. Neben dem Photovoltaik-Ausbau steht die Optimierung der Langlaufloipen am Programm. Das Kulturprogramm soll vielfältiger werden. 2023 wird das 100-jährige Jubiläum der Bergrettungsortsstelle gefeiert.

Kleinzell:

Aufgrund der steigenden Kosten sind keine großen Investitionen geplant. „Vorangetrieben wird aber die Umstellung auf LED-Lichtpunkte im Ort“, sagt Ortschef Reinhard Hagen, der hier auf das kommunale Investitionsprogramm zurückgreifen möchte.

Kaumberg:

Auch hier liegt klar der Schwerpunkt auf Photovoltaik, in Kooperation mit Triestingtaler Gemeinden. Der Kindergarten wird finalisiert, ebenso die Planung des Radwegs über den Gerichtsberg.

Ramsau:

Der Photovotaik-Ausbau ist gut vorangeschritten. Aufs Pumphaus kommt aber eine Photovoltaik-Anlage hinzu. Die Gemeinde hat übrigens die Aufschließungsbeiträge erhöht.

Annaberg:

2023 wird die Gemeinde den Trinkwasserbehälter fertigstellen. Es sind Sanierungsmaßnahmen im Freibad Reith geplant, auch bei den Güterwegen wird es Arbeiten geben und der digitale Leitungskataster wird finalisiert.

Mitterbach:

Hier steht natürlich neben anderen der Tourismus rund um die Gemeindealpe im Fokus.

