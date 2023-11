Escortdame und Begleiter steckten im Wald fest

Eigentlich wollten die Kaumberger Feuerwehrmänner am Donnerstag zum Kirchgang ausrücken. Kurz vor Beginn der Messe um 19 Uhr schlugen aber die Pager an: „T1-Fahrzeugbergung, Untertriesting“. Dadurch ergab sich schon bei der Ausfahrt ein nicht alltägliches Bild, hatten doch einige Mitglieder unter der Einsatzuniform schon das weiße Hemd und die schwarze Krawatte der Ausgehuniforum für den Kirchgang an.

Nicht Alltägliches erwartete dann die Mannschaft auch am Einsatzort – den sie zunächst gut eine Stunde lang suchen mussten. Ein Pkw-Fahrer meldete via Notruf, das er einen Unfall hatte. Sein Navi hatte ihn auf Irrwege im Bereich der Stützenreith gelotst. „Dort funktioniert weder Handy noch unser Feuerwehrfunk richtig, weshalb die Suche nach dem Einsatzort nochmals schwieriger war“, schildert Einsatzleiter Lukas Zechner. Der Wiener fuhr mit seiner Beifahrerin, bis nichts mehr ging und sein Wagen blieb im morastigen, vom Regen aufgeweichten Boden stecken. Mit keinem Einsatzfahrzeug war daran zu denken, zur Unfallstelle vorzudringen, geschweige denn das Fahrzeug zu bergen. Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, wurde das Duo in einem Lokal in Kaumberg abgesetzt, wo sie auf ihre Abholung warteten.

„Die Bergung des Pkw wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Grundbesitzer des Waldstückes durchführt, ein Unterfangen, das durch die Regenfälle am Wochenende sicher nicht vereinfacht wird“, hieß es seitens der FF am Freitag.

Elegant mit Hemd und Krawatte stellten sich die Kaumberger Floriani sofort in den Dienst und rückten in den regennassen Wald aus. Foto: Halbwax

Pikantes Detail am Rande: Die Dame am Beifahrersitz soll für diesen Abend von einem Kunden gebucht worden sein. Das geplante Schäferstündchen musste aber dann vorerst verschoben werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lenker fälschlicherweise vom Navi auf die Araburg gelotst werden. Erst kürzlich blieben drei Dänen im Wald stecken und Taiwanesen landeten auch am Burgvorplatz anstatt in Ramsau, wo ihr eigentliches Ziel gewesen wäre (Die NÖN berichtete).