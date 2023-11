Hubertusfeier der Rohrbacher Jägerschaft

Am Hubertustag dankte Rohrbachs Jägerschaft dem Schutzpatron der Jäger, dem Heiligen Hubertus, für die erfolgreiche Jagdsaison. Die Hubertusmesse wurde in der Bartholomäuskirche von Pater Josef Lackstätter zelebriert und feierlich musikalisch umrahmt von der Rohrbacher Jugendblaskapelle unter der Leitung von Wolfgang Rosenbaum.

Im Rahmen der Messfeier erinnerte Pfarrer Pater Josef an den heiligen Hubertus von Lüttich, der der Überlieferung nach als junger Edelmann ein leidenschaftlicher Jäger war und später in allen Wesen Geschöpfe Gottes erkannte, für die er sich hegend und pflegend einsetzte.

Jagdleiter Martin Fischer dankte im Anschluss an die Heilige Messe allen Beteiligten, die an der sehr stimmungsvollen Hubertusmesse mitwirkten und lud die Jägerschaft, Jagdpächter und Ehrengäste zu einem festlichen Schmaus in das Gasthaus Linsbichler ein. Bürgermeister Karl Bader brachte in seinen Grußworten die „Bedeutung eines sorgsamen Umgangs mit der Natur und der dort lebenden Tiere“ zum Ausdruck.