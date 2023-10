Wandertouren der Hainfelder Naturfreunde punkten

Von lockeren Spaziergängen, herrlichen Wanderungen bis hin zu anspruchsvolleren Bergtouren, bei denen eine gute Grundkondition gefordert wird, laden die Wanderorganisatoren Robert Binder und Rudolf Sperl Monat für Monat zu interessante Touren ein. Der Abschluss bildet meist ein kulinarisches Schmankerl.

So marschierten die Naturfreunde Ortsgruppe Hainfeld mit zahlreichen Teilnehmern und bei bestem Herbstwetter bei der traditionellen „Donnerstagswanderung“ vom Kasberg in Hainfeld über das Gföhl zur Klammhöhe. Die Tour führte an den Wirtschaften „Lurger“, „Sonnleiten“, „Rappold“ und „Zeller“ vorbei.

Sonntags darauf ging es in St. Veit auf die Reisalpe, die zwischen Lilienfeld, Kleinzell und Hohenberg liegt. Der mit 1399 Metern höchst gelegene Berg der Gutensteiner Alpen zählt zu den schönsten Gipfel zwischen dem Schneeberg und dem Ötscher. An der kräfteraubenden Tour, die über den Schindlgraben auf die Kleinzeller Hinteralm und zum Reisalpen-Schutzhaus führte, wurde der Heimweg über das Engeltal in Innerwiesenfeld angetreten.

In Summe wurden zirka 20 Kilometer in einer Gehzeit von rund sechs Stunden bewältigt.