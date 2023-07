Lilienfelder bevorzugen klassische Eissorten

Hitzewellen im Sommer sind oftmals nur schwer auszuhalten. In und am Wasser mit guten Erfrischungen machen diese Tage vielen gleich mehr Freude. Eis ist dabei nicht wegzudenken. Wo es überall im Bezirk schmackhaftes Eis gibt, hat die NÖN nachgefragt. Hier nur einige Beispiele:

Markus Lampl und Oliver Mayerhofer (v. l.) bieten im Hainfelder „Mein Kaffee" köstliches Bachinger-Eis mit regionalen Früchten an. Foto: Steyrer

Kaffeehauskultur im Flair der 70er kann man im Kaffeehaus „Mein Kaffee“ in der Hauptstraße 13 in Hainfeld genießen. Seit März 2020 betreibt Markus Lampl mit Oliver Mayerhofer das ehemalige Traditionscafé Kissling. Kurz vor der Pandemie wurde das Lokal eröffnet und wenige Tage danach mussten die Betreiber drei Lockdowns überstehen. Ab April 2021, als der Gassenverkauf wieder gestattet war, wurde das Kirchberger Bachinger-Eis zum „Renner“ in der Stadt.

16 Frucht-, Milch- und Joghurt-Eissorten gibt es hier. „Das Vanilleeis ist am gängigsten und beim Ötscher-Eis wird am häufigsten gefragt, woraus dieses besteht“, sagt Oliver Mayerhofer und informiert, dass sich das „Ötscher-Eis“ aus Walnüssen, Heidelbeeren und weißem Nougat zusammensetzt. Gerüchteweise soll diese Eissorte in Kirchberg an der Pielach durch den direkten Blick auf den Ötscher inspiriert und kreiert worden sein. Bestätigen kann man das im „Mein Kaffee“ allerdings nicht zu hundert Prozent. Fix ist jedoch, dass alle Eissorten aus frischer Milch, frischen Zutaten und regionalen Früchten bestehen, wobei auf künstliche Farbstoffe und Aromen völlig verzichtet wird. „Die Fruchtsorten sind grundsätzlich vegan produziert“, erklärt Markus Lampl.

Auch beim Rösthaus in Hainfeld handelt es sich um eine charmante Location mit gutem Kaffee und leckeren Eisspeziali-täten. „Unsere Vitrine bietet 16 verschiedene Sorten vom bekannten Harrer-Eis aus Sollenau“, sagt Barbara Schacherl, die das Café-Restaurant seit Juni 2020 betreibt. Die Eisspezialität Erdnuss/Caramel ist hier bei den Gästen recht beliebt. „Vanille-, Haselnuss-, Erdbeer- und Schokoeis gehen immer“, sagt Schacherl und auch sie betont, dass das Fruchteis vegan ist.

Nicht nur bei den Radfahrern ist der „Rohrbacher Traum“ ein Renner in Sabrinas Café am Rohrbacher Hauptplatz. Die Spezialität aus Dirndl-Eis, Erdbeereis, Zitronen-Eis, frischen Erdbeeren, Joghurt und selbst gemachtem Erdbeermus genießen auch die Stammkunden gerne. Sehr beliebt sind laut Kaffeehaus-Betreiberin Sabrina Bauer auch das Karamellkeks-Eis und das Dirndl-Eis. Auch ihre Eissorten werden in der Pielachtaler Eismanufaktur Bachinger zubereitet.

Im Café bei Spar Binder in Lilienfeld wird Gästen köstliches Eis angeboten. Bereits seit zehn Jahren gibt es dort Eis verschiedenster Sorten im Angebot. „Wir verkaufen bei uns das selbst gemachte Bachinger Eis von Kirchberg“, berichtet auch Spar-Chef Walter Binder.

Neben den klassischen Eissorten wie Vanille, Haselnuss, Schokolade und Erdbeere probieren hier die Kunden auch gerne gemischte Sorten aus. Walter Binder stellt dazu fest: „Gemischte Formen werden immer attraktiver für die Leute.“ Rund 16 Sorten Eis befinden sich bei ihm im Sortiment. Bei den Gästen beliebt und als erfrischend im Sommer empfunden, ist insbesondere das Dirndl-Eis. Eis kann bei ihm entweder in großen Boxen mitgenommen oder im Geschäft in Eisbechern genüsslich vernascht werden.

Beim Kaumberger Kirchenwirt Walter Halbwax gibt es offenes Eis. Feri-alarbeiterin Eleonore Gabmayer serviert hier Schokokuchen mit Vanilleis. Foto: Halbwax, Picasa

Beim Kaumberger Kirchenwirt Walter Halbwax gibt es ebenso offenes, frisches Eis. „Wir haben Eskimo Carte D´or. Das ist die Premium-Marke vom Eskimo Eis“, erklärt Halbwax. Manchmal bereitet er selbst Sorbets aus verschiedenen Früchten zu. „Diese kommen bei unseren Gästen sehr gut an“, freut er sich. Worauf er Wert legt, ist, dass bei seinen Eisbechern ausschließlich frische Früchte verwendet werden. „Bei uns werden keine Dosenfrüchte drübergeleert“, betont er.

Christoph Pfeffer kredenzt Eis von „Valentino“ beim Teichplatzl in Türnitz. Foto: Denk, Picasa

Sehr beliebt bei seinen Gästen sind die Klassiker Vanille, Erdbeere und Schokolade. „Die klassischen Eisbecher – der Früchtebecher und der Bananen-Split, ebenso ganz klassisch, drei Kugeln Eis mit Schlag – bevorzugen meine Gäste am meisten“, weiß er. Natürlich gibt es bei ihm im Angebot auch „Mohr im Hemd“ (Schokokuchen), Apfelstrudel und Palatschinken mit Eis. Eisstanitzeln oder Becher zum Mitnehmen sind möglich. Eis genießen kann man auch beim Teichplatzl in Türnitz. Hier gibt es Eis von „Valentino“. Betreiber Christoph Peffer weist daraufhin, dass er zu den „günstigen Eisanbietern des Bezirks zähle.“

In Traisen beim Einkaufszentrum steht der „Papa Luigi“- Eisstand. Da bleiben auch gerne Durchreisende stehen, um sich ein Eis im Becher oder Stanitzel zu gönnen. Sorten gibt es von fruchtig bis cremig, einige sind sogar mit Alkohol wie Prosecco oder Eierlikör versetzt. Wer es milder will, kann sich einen Milchshake aus Eis mixen lassen. Und es gibt auch einige wenige Sitzgelegenheiten dort.