Tragödie von Annaberg jährt sich zum zehnten Mal: Die Trauer bleibt

17. September 2013: Ein bis heute unfassbares Verbrechen erschüttert die Gemeinde Annaberg. Zwei Polizisten, ein Cobra-Beamter und der Annaberger Rot-Kreuz-Sanitäter Johann Dorfwirth sind tot. Erschossen. Von Alois Huber, dem „Wilderer von Annaberg.“

Diesen Sonntag jährt sich der zehnte Jahrestag des dramatischen Ereignisses, das Menschen im In- wie Ausland erschütterte. „Die Taten haben in der Kollegenschaft tiefe Spuren hinterlassen, die noch heute deutlich spürbar sind“, sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Tragödie von Annaberg Petra Zeh: „Als, ob es gestern war“

Dass die ursprünglichen Ermittlungen nach einem Wilderer im Mariazellerland so eine Dimension annehmen würden, hatte keiner erahnen können. Denn diese begannen bereits im Jahr 2008. Da gab es die ersten „Eingriffe in fremdes Jagdrecht“ in der Steiermark.

Seit 2009 häuften sich auch Fälle von Wilderei im Bezirk Lilienfeld. Kapitale Rothirsche wurden erlegt. Deren Kopf abgetrennt, das Tier nach Weidmannsart fachmännisch „aufgebrochen“, der Kopf entwendet, der Kadaver liegen gelassen. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Huber war mit einem Sturmgewehr 77 bewaffnet

Die Polizei führte am 17. September eine Überwachungsaktion, sogar mit Cobrabeamten, durch. Auf der L 101 bei Annaberg geriet Jäger Alois Huber in die Kontrolle. Ohne zu zögern durchbrach er die Straßensperre, indem er den Polizeizivilwagen rammte und zur Äußeren Schmelz fuhr. Die Beamten schossen auf seinen Pickup.

Huber kam von der Fahrbahn ab und durchstieß einen Zaun. Schwer bewaffnet mit einem Sturmgewehr 77 eröffnete er das Feuer. Ein Cobrabeamter wurde schwerst verletzt und starb zwei Stunden später. In der Sägemühle schoss Huber auf einen zu Hilfe eilenden Rettungswagen, wodurch ein weiterer Beamter verletzt wurde. Rot-Kreuz-Sanitäter Johann Dorfwirth wurde erschossen, als er diesem helfen wollte.

Motive bleiben ungeklärt

Die Ereignisse überschlugen sich: Huber flüchtete zu Fuß durch den Wald in Richtung Lassinghof. Als er einen weiteren Streifenwagen entdeckte, schoss er sofort auf das Fahrzeug. Ein Beamter starb an einem Kopfschuss. Der zweite Polizist erwiderte das Feuer. Huber wurde im Bauchbereich getroffen, schoss zurück und traf auch den zweiten Beamten tödlich.

Hier zeigte sich erneut die Skrupellosigkeit des Täters: Huber ergriff im Streifenwagen die Flucht zu seinem Zuhause, nach Großpriel im Bezirk Melk. Den leblosen Körper des zweiten Beamten nahm er einfach mit. Huber verschanzte sich in seinem Haus. Eine groß angelegte Polizeiaktion mit dem Bundesheer war vor Hubers Anwesen mittlerweile im Laufen. Eine Kontaktaufnahme seitens der Einsatzkräfte mit ihm scheiterte.

Er schoss weiter aus seinem Haus. Er erkannte aber seine ausweglose Situation. Einem Freund gab er am Telefon bekannt, dass er der „Wilderer“ sei, seinen Hund erschossen hätte und er Suizid begehen würde. Die Situation spitzte sich zu. Das Bundesheer fuhr mit einem Panzer ins Gebäude. Die „Cobra“ durchsuchte das Haus und stieß auf einen brennenden Raum.

Als das Feuer gelöscht war, entdeckte die Polizei die verbrannte Leiche von Huber. Im Haus befanden sich unzählige gestohlene Waffen, Wildtrophäen und anderes Diebsgut. Erst jetzt zeigte sich das Ausmaß der kriminellen Energie von Huber. Er war als Weidmann in der Region durchaus bekannt. Von seinem Parallel-Leben als Wilderer will keiner etwas gewusst haben.