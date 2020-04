Mit Start in Mitterbach wäre Ende April das mobile Studio der „Filmchronisten“ auf Tour durch Gemeinden des Bezirkes Lilienfeld gegangen. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 werden diese Termine auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Beiträge, Ideen, Hinweise und digitales Material zum Projekt der LEADER-Region Mostviertel-Mitte können aber jederzeit bequem an office@original.at per E-Mail oder telefonisch unter 02722/730929 übermittelt werden. Wie berichtet, begibt sich das Team der „Filmchronisten“ unter der wissenschaftlichen Beratung von Bernhard Gamsjäger mit 16 Projektgemeinden aus dem Traisen-Gölsental und dem Pielachtal auf die Suche nach besonderen Geschichten und Erzählungen aus der Region, um daraus rund 100 kurze Filme zu gestalten. Dokumentiert wird all das, was die „Seele der Region“, die kulturelle Identität ausmacht. „So soll unschätzbares, oft nur mündlich überliefertes Wissen, Erinnerungen der letzten Zeitzeugen, Geschichte aus erster Hand erzählt, aber auch Entwicklungen, die das Hier und Heute prägen, gesammelt und digitalisiert werden“, sagt Projektmanagerin Isabella Größbacher-Stadler von der LEADER-Region Mostviertel-Mitte über das Bürgermedium im ländlichen Raum.

Die daraus entstandenen zehnminütige Streifen werden ab Herbst 2021 in den Projektgemeinden sowie auf regionalen Kabel-TV-Kanälen und auf der eigenen Onlineplattform www.filmchronisten.at präsentiert.