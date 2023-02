Bezirk Lilienfeld: Bundesrat für Böhmwalder ist fix

Trotz massiver Verluste der Volkspartei ist Sandra Böhmwalder mit 1.925 Vorzugsstimmen die „Vorzugsstimmen-Kaiserin“ im Bezirk.

Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2018 hatte die ÖVP NÖ zehn Landeslistenmandate und 19 Grundmandate in den Bezirken zu vergeben. Aufgrund der massiven Verluste bei der diesjährigen Wahl gibt es nunmehr sieben Landeslistenmandate und 16 Grundmandate zu vergeben.

Bei der Vergabe der Landeslistenmandate sind die Teilorganisationen und die regionalen Bedürfnisse abzudecken und die ÖVP NÖ stellt insgesamt fünf Bundesräte. Aufgrund dessen, dass Sandra Böhmwalder den Wettbewerb im ÖVP-internen Frauenranking nö-weit gewonnen hat, war für sie als erste ein Bundesratsmandat fix. Von den zwölf niederösterreichischen Bundesräten stellt die ÖVP NÖ fünf Mandatare.

Dass sie den Einzug in den Landtag nicht geschafft hat, darin sieht sie keinen großen Nachteil: „Ich werde bei den Klubsitzungen im Landtag eingeladen sein und zu den Landtagsmitgliedern wird es laufend Kontakte geben“, erklärt sie. Und: „Ich werde die Interessen des Bezirks Lilienfeld intensiv vertreten, erste Schritte hat es ja dazu schon gegeben“, weist die bundespolitische Newcomerin auf die Kleinkindzentren im Bezirk und auf die Stärkung des Landesklinikums, der Landespflegezentren und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hin.

„An diesen Themen werde ich dran bleiben“, versichert Böhmwalder. Am 23. März wird im NÖ Landtag die konstituierende Sitzung sein. Dann löst sie Bundesrat Karl Bader ab. Am 14. April wird in Wien die Angelobung der neuen Bundesräte stattfinden.

„Im Rückblick bin ich sehr dankbar, dass ich zwanzig Jahre Verantwortung für den Bezirk und seine Menschen tragen durfte und in diesen Jahren sehr viel gelungen ist. Ich freue mich, dass Sandra Böhmwalder mit der derselben Leidenschaft diese Verantwortung in Zukunft tragen wird“, wünscht Karl Bader ihr viel Erfolg. Zu den Vorzugsstimmen der ÖVP im Bezirk, siehe Infobox.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.