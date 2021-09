Die Idee sei ganz spontan bei einem gemütlichen Abend im Kaffeehaus „Bella Italia“ entstanden. „Vor ein paar Wochen sind wir in einer gemütlichen Runde beisammen gesessen, haben gemeinsam gesungen und uns entschlossen, eine eigene Band zu machen“, erzählt Alina Unc, Spitzname „Unki“, welche schon als Jugendliche in der Musikgruppe ihres Bruders gesungen hat. Begleitet wird Unc dabei von Gerhard Gurmann am Bass und Matthias Eder an der Gitarre.

Die musikalische Heimat des Ensembles ist dabei das Dorfcafé „Bella Italia“. Die Musikgruppe feiert hier am 4. September nicht nur ihren ersten Auftritt, sondern probt auch regelmäßig im Lokal. Die offizielle Premiere am 4. September beginnt um 18 Uhr. Die Gäste können hier entspannt den Musikern zuhören. ,,Geprobt wird oft ganz spontan, Gäste im Dorfcafé können gerne in unserer neuen Lounge einen Cocktail genießen und dabei zuhören“, lädt auch Geschäftsführer Manuel Labres ein. Durch diesen ungewöhnlichen Probenort sind die Musiker im Kaffeehaus schon bestens verwurzelt.

Der Name der neuen Band war ebenfalls sehr schnell gefunden. „Die Oldtimer Band“ nennt sich die Gruppe – und das aus einem ganz bestimmten Grund. Die Mitglieder verbindet nämlich nicht nur der Spaß am Musizieren, sondern auch die Leidenschaft für Fahrzeuge.