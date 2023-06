Badespaß für Lilienfelder „ohne Chlorgeruch"

Endlich ist er da, der Sommer. Nach dem viel zu kalten, regnerischen Frühjahr können es Wasserratten schon gar nicht erwarten, den Sprung ins kühle Nass zu wagen. Nicht jeder hat das Glück des eigenen Pools, nicht jeder möchte in ein Freibad, denn ein Badesee verbindet Natur pur mit Schwimmvergnügen. Die NÖN hat sich im Bezirk Lilienfeld und der Region Zentralraum umgesehen, wo es die attraktivsten Badeseen gibt.

Im Bezirk Lilienfeld lockt der Erlaufsee, aber eins vorweg: Baden ist hier nur auf der steirischen Seeseite in Mariazell möglich, wie Mitterbachs Bürgermeister Thomas Teubenbacher als auch Julia Pabst vom Tourismusverband Hochsteiermark bestätigen. „Die Seezugänge auf unserem Gemeindegebiet sind seit vielen Jahrzehnten in privater Hand wie dies bei manch anderen Badeseen in Österreich auch teils der Fall ist“, informiert Teubenbacher. Wer aber ans gegenüberliegende Ufer in die Steiermark fährt, der kann den Erlaufsee ausgiebig genießen. Die Wassertemperaturen sind durchschnittlich eher frisch, um die 21 Grad Celsius. Ein gemütlicher Kieselstrand, eine Liegewiese, Rutschen, zwei Stege, ein Sprungbrett sowie ein Kinderspielplatz stehen gebührenfrei und frei zugänglich zur Verfügung. Nur für das Auto wird eine Parkgebühr eingehoben. Hundehalter dürfen sich freuen. Der Vierbeiner darf mitgebracht werden, es gibt eine eigene Hundezone.

Doch der See bietet noch mehr für ungetrübtes Freizeitvergnügen. Es gibt einen Taucheinstieg und wer lieber am als im Wasser den See genießen möchte, kann eine Rundfahrt mit dem Ausflugsschiff „Christina“ machen. Beim See gibt es außerdem einen Waldseilgarten zum Klettern und einen Tennisplatz. Campieren ist am nahen Campingplatz möglich. Für das leibliche Wohl sorgen das Strandbuffet und die Imbissstube „Mein Waggon“. Der Zugang zum See ist flach und barrierefrei.

Denise Grießbauer, Christoph Pfeffer und Michelle Tod (v. l.) schätzen die Erholungsmöglichkeit am Spittelbergteich. Foto: Denk, Denk

In der Gemeinde Türnitz im Bezirk Lilienfeld locken das Naturschwimmbad (Scharbachbad) und der Spittelbergteich. Das Naturschwimmbad bietet 658 m² Nutzfläche, bis zu 3,6 Meter Tiefe in einem Schwimmbecken, Sprungbecken und dann gibt es noch ein Kinderbecken. Eine Sandspielanlage, Beachvolleyballplatz, Liegewiese und Buffet runden das Angebot ab. Die Wasserreinigung erfolgt ohne Zusatz von Chemikalien durch Umwälzung des Wassers über Pflanzenfilter. Der ehemalige Speicherteich und heutige Fischteich kann auch auf eigene Gefahr zum Platschen benutzt werden. Ein Ruderboot steht am 1.600m² großen Teich bereit. „Ein toller Treffpunkt, für Naturliebhaber, der nicht überrannt ist“, meint dazu ein Türnitzer. Erfrischen und Stärken können sich Besucher beim Spittelberg Teichstüberl. Nicht erlaubt hingegen ist das Baden im Hinterbergteich in Hohenberg. „Dieser befindet sich in privater Hand“, informiert Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer.

Auch St. Pöltner Badeeseen bieten Abwechslung

Auch der Nachbarbezirk St. Pölten-Land wartet mit einigen attraktiven Naturbademöglchkeiten auf. Beliebter Badeplatz und Naherholungsbegebiet in der Landeshauptstadt St. Pölten sind die Viehofner Seen. Auf der Liegewiese kann man unter den Bäumen die Seele baumeln lassen. Ins Wasser geht es über Leitern von Stegen oder an einigen Stellen auch direkt vom Ufer aus. Weil einige seltene Vogelarten dort brüten ist nur die Ostseite des größeren Sees für den Badebetrieb geöffnet. Zusätzlich gibt es einen Bootsverleih bei der Seedose, der einzige Gastronomiebetrieb am Viehofner See und eine Bücherzelle.

Ungetrübtes Badevergnügen bieten auch die St. Pöltner Badeseen, so wie hier der Ratzersdorfer See. Foto: Werner Jaeger

Am einfachsten erreicht man den See mit dem Rad, denn er liegt direkt am Traisental-Radweg. Auch mit den Lup-Linien 3, 6 und 7 ist der See leicht erreichbar. Es gibt ausreichend Parkplätze zu beiden Seiten der Dr. Adolf Schärf Straße, die bis 31. August von 8 bis 12 und von 13 bis 20 Uhr gebührenpflichtig sind. Der Hund darf an der Leine mit, jedoch nicht im Bereich der Liegewiese und des vorgelagerten Badebereiches.

Der Ratzersdorfer See in St. Pölten bietet ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot. Liegewiesen für Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter gibt es ebenso wie schattenspendende Bäume und einen abgetrennten FKK-Bereich. Es gibt außerdem einen Handlauf für gehbeeinträchtigte Personen, um ins Wasser zu kommen. Neben der Bademöglichkeit gib es Spielplätze, Beachvolleyball-Plätze, einen Basketball- und einen Fußballplatz, eine Minigolf Anlage, den Skaterpark, die Calisthenics- und Freerun Anlage, um sich auch körperlich zu ertüchtigen. In der Seelounge, bei Strands und beim Kiosk Pansky kann man sich dann auch stärken oder sich mit kühlen Getränken versorgen.Vierbeiner dürfen nicht mitgebracht werden, es herrscht bis zum 30. September ein Hundeverbot.

Auch der Ratzersdorfer See liegt direkt am Traisental-Radweg und die Lup-Linien 3 und 7 halten direkt am Areal. Für das Parken wird eine Gebühr fällig.

Die Naturbadeanlage in Pyhra bietet eine Mischung aus Badesee-Vergnügen und Freibad. Am Areal finden sich ein Spielplatz, Liegemöglichkeiten und Sanitäranlagen in unmittelbarer Nähe. Auch der Gastronomiebetrieb ist leicht für eine Stärkung zu erreichen. Schattenplätze sind auf dem Gelände rar gesät. Parkmöglichkeit gibt es direkt beim Teich. Hunde sind auf dem Areal nicht erlaubt im Gastrobereich schon.

Der Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf bietet alles für den perfekten Sommertag. Kulinarisches und Drinks mit der „See Side“ und dem „Haus am See“ lassen weder Hunger noch Durst aufkommen. Und auch keine Langeweile, denn es gibt immer wieder Events.

Stolz ist die Gemeinde auch auf den barrierefreien Seezugang sowie den Kinderbereich und Spielplatz. Hunde sind in ausgewiesenen Zonen erlaubt und genügend Schattenplätze für Mensch und Tier gibt es auch. Sportliche werden glücklich mit dem Fußballplatz, den Beachvolleyball-Plätzen. dem Tennisplatz sowie dem Hochseilgarten. Nach dem sportlichen Vergnügen gibt es auch die Möglichkeit zu duschen und es stehen genug WCs zur Verfügung. Einziges Manko: Das zieht viele Gäste an und es wird schnell einmal voll, gerade am Parkplatz. Gut, dass gleich daneben die Pielach fließt, die auch für ein erfrischendes Plantsch-Erlebnis gut ist.

Die Naturbadeseen von Traismauer sind die ideale Gelegenheit zur Abkühlung. Neben der hervorragenden Wasserqualität sind die Badegäste von den gepflegten Rasenliegeflächen begeistert. Eine große Liegewiese mit Bäumen bietet Platz. Für Familien gibt es genügend Freiflächen, auch ein kleiner Spielplatz mit Rutsche ins kühle Nass bietet jede Menge Spaß. Sportbegeisterte freuen sich über den vorhandenen Beachvolleyballplatz oder nutzen die wunderbaren Spazierwege entlang der naturbelassenen Badeseen. Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe vorhanden, auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Achtung Hundebesitzer: Die Mitnahme von Hunden ist in der Zeit von 1. Mai bis 30. September nicht erlaubt.