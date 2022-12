Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Lilienfeld

Werbung

St. Veit sperrt zu und bald wieder auf

Die Fußballszene im Bezirk geht 2022 durch ein Wellental. Denn im Sommer wird’s traurige Gewissheit: Manfred Obermaiers Last-Minute-Tor gegen Loosdorf wird der (vorerst) letzte Treffer für die Sportunion St. Veit bleiben. Nur mehr im Nachwuchsbereich wird selbständig weitergekickt, bei den „Großen“ geht der Klub nach dem sportlichen Abstieg aus der 1. Klasse West/Mitte eine Spielgemeinschaft mit Landesligist Rohrbach ein.

Warum der Rückzug? Sowohl die Spieler- als auch die Funktionärsdecke erscheint zu dünn. Der Bezirk ist damit in der laufenden Fußballsaison 2022/23 nur mit sechs Kampfmannschaften im Meisterschaftsbetrieb aktiv. Ende November zeichnet sich ein Happy End ab: Die Lokalpolitik um Bürgermeister Christian Fischer nimmt das Heft in die Hand, sagt Unterstützung beim Comeback zu. Ab Sommer 2023 wird St. Veit wieder mit einer Kampfmannschaft in der 2. Klasse vertreten sein. Die Bedingungen für die Förderungen: Der Fokus muss auf jungen St. Veitern liegen, maximal vier auswärtige Kicker sollen geholt werden.

Im Sommer stellt die SU St. Veit den Spielbetrieb mit der Kampfmannschaft ein. 2023 soll's zu einem Neubeginn kommen. Foto: Wolfgang Wallner

Pressler bricht Rekord

Die St. Veiterin Leichtathletin Lena Pressler verbessert beim Liese-Prokop-Memorial die mehr als 35 Jahre alte 400-Meter-Hürden-Bestmarke von Gerda Haas. Die neue Rekordmarke: 56,73 Sekunden. In München gibt die 21-Jährige im August ihr EM-Debüt und kann ihre Leistung neuerlich abrufen. Nur drei Zehntel fehlen auf’s Semifinale. Pressler klassiert sich über 400 Meter-Hürden auf Rang 30. Mit der Staffel läuft’s nicht nach Wunsch: Die rot-weiß-rote Riege wird nach einem Übergabefehler disqualifiziert.

Top unterwegs: Lena Pressler (rechts, mit ihren Staffelkolleginnen) Foto: ÖLV/Colombo

Silber geht ins Gölsental

Stark präsentiert sich Stocksportler Christian Hobl in Südtirol bei der Weltmeisterschaft der Eisstockschützen. Der Rohrbacher erobert mit dem österreichischen Team Silber im Zielschießen. Seit mehr als einem Jahrzehnt mischt der 34-Jährige schon in der Weltspitze mit.

Erfolgreicher Stocksportler: Christian Hobl Foto: privat

Durchmarsch ist perfekt

Vier Jahre nach dem Titel in der 1. Klasse steigt wieder eine Meisterparty auf der Lilienfelder Stadtsportanlage. Nicht nur die „Erste“ beendet die Saison auf Platz eins, sondern auch die Reserve. Fünf Runden vor Schluss macht der SC im Derby gegen Hainfeld den Sack zu. Für Spielertrainer Amir Ebrahim (28) ist’s der fünfte Titel seiner Karriere, der erste als Trainer. Auch in der 2. Landesliga West machen die Bezirkshauptstädter eine gute Figur, rangieren nach der Herbstrunde am starken siebenten Platz.

Meisterjubel beim SC Lilienfeld Foto: Wolfgang Wallner

Fast makelloser Auftritt

Die SG Rohrbach/St. Veit hat in der 2. Tischtennis-Bundesliga einen starken Herbst hingelegt. Die Herren verpassen – mit nur einer Niederlage am Konto - nur hauchdünn die Winterkrone und müssen einzig Pottenbrunn den Vortritt lassen. Gut verkauft haben sich auch die Frauen im Unteren Play-off der 1. Bundesliga, sie überwintern als Fünfte im gesicherten Mittelfeld.

Starke Tischtennis-Ladies: Die "Füchsinnen" mischen die Frauen-Bundesliga auf. Foto: privat

Am Stockerl bei der Junioren-WM

Der Lilienfelder Grasski-Nachwuchs setzt sich gut in Szene bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Erzgebirge. Der 18-jährige Leopold Schön vom USC Lilienfeld schnappt sich gleich dreimal Edelmetall. Er belegte im Super-G den zweiten und im RTL sowie in der Kombination jeweils den dritten Platz. Nur Gold fehlt in der Sammlung. Sebastian Posch (WSV Traisen) muss sich im Slalom mit dem undankbaren vierten Rang begnügen.

Grasski-Hoffnung Leopold Schön räumte bei der Junioren-Weltmeisterschaft ab. Foto: LSV NÖ

Genialer Herbst für die Türnitzer Kicker

Der Herbstmeister der 2. Klasse Traisental/Alpenvorland heißt SV Türnitz. Als Mitfavorit gehandelt werden die Kicker von Robert Leimer ihren Ambitionen gerecht. Anzberger & Co verlieren in der Hinrunde nur zwei Matches und liegen – nach dem dritten Rang in der Vorsaison – auf Kurs Richtung Erstklassigkeit.

Digruber kämpft sich durch

Der Fighter zwischen den Stangen lebt seinen Traum – gegen alle Widerstände. Slalomspezialist Marc Digruber (34) aus Mitterbach beendet den Weltcupwinter 2021/22 auf Platz 36 in der Torlaufwertung und darf sich wenige Wochen später über die Geburt von Töchterchen Frida freuen. Die Weltmeisterschaft 2023 gibt dem Tiger frische Motivation, sich noch einmal durchzubeißen. Am Snowboard sorgt indessen Theresa Fuchs (USC Lilienfeld) mit dem Landesmeistertitel bei den Schülerinnen für Furore.

Die WM als Motivationsschub: Slalomstar Marc Digruber Foto: APA/Georg Hochmuth

Aufwind unter Maurer

In ruhigeren Fahrwassern steuert Landesligist Rohrbach nach einem turbulenten Jahr. Diesmal gibt’s keine Abstiegssorgen beim USC, unter Neo-Coach Christian Maurer „finishen“ die Gölsentaler zur Saisonhalbzeit auf Rang acht. Gebietsligist Hainfeld muss seinen Aufstiegstraum auch heuer verschieben – trotz der Verpflichtung von Ex-Teamspieler Ümit Korkmaz ist man nur Mittelmaß.

Sorgte für einen Aufwind bei Landesligist Rohrbach: Trainer Christian Maurer. Foto: Wolfgang Wallner

Treffsicher in der Halle

Zu den besten Torjägern in der Handball-Meisterliga (HLA) hat sich der Wiesenfelder Eric Damböck entwickelt. Alleine im Grunddurchgang erzielt der Nationalteamspieler 118 Volltreffer – und klassiert sich unter den Top Fünf der Torjäger. Bei den Fivers in Wien gehört Damböck zu den absoluten Leistungsträger und arbeitet nun am nächsten Karriereschritt. Über den Sommer hat das Handball-Ass stattliche acht Kilo Muskelmasse zugelegt.



Auch im Handball-Nationalteam gefragt: Eric Damböck aus Wiesenfeld Foto: APA/expa/Rinderer

